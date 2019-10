Come si salva la sinistra al governo

Addio a Yahoo Gruppi o quasi dal 21 ottobre - Come salvare i dati personali : I Gruppi Yahoo hanno fatto la storia e rispetto ai più moderni social forse sono diventati anche obsoleti. Per questo motivo gli strumenti sono pronti, se non alla loro chiusura diretta, ad un vero e proprio ridimensionamento che li renderà sensibilmente meno attraenti e pure poco funzionali. C'è una data comunicata dalla stessa Yahoo che farà da spartiacque tra un passato glorioso e un futuro decisamente incerto e grigio ed è quella del 21 ...

HiSuite Come salvare le foto video musica smartphone Huawei : Come fare backup dei dati del telefono Huawei sul PC utilizzando HiSuite - Come ripristinare i dati su Huawei utilizzando HiSuite

"Come salvai Maurizio Costanzo e Maria De Filippi"/ L'autista racconta l'attentato : Stefano Degni: "Come salvai Maurizio Costanzo e Maria De Filippi". L'autista Ncc racconta attentato di via Fauro. Il conduttore disse: "Questa era per me".

Infarto - il farmaco da prendere subito dopo il malore : risultati promettenti - Come può salvarti la vita : La rivista Nature Communications Biology ha pubblicato un promettente studio, per il momento testato sui topi da laboratorio, sviluppato da Tami Martino della Università di Guelph, in Ontario, Canada. I ricercatori stanno sperimentando un nuovo farmaco che, se somministrato subito dopo un Infarto, a

Carta di Firenze - Come i dissidenti grillini vogliono “salvare” il Movimento 5 Stelle : È stata pubblicata proprio nel giorno del decimo anniversario della nascita del Movimento 5 Stelle la Carta di Firenze 2019, ovvero il documento con cui i dissidenti grillini chiedono radicali cambiamenti di struttura, organizzazione e missione del partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.Continua a leggere

Colombia - naufragio di narcos : si salvano usando i sacchi di cocaina Come salvagente : I narcotrafficanti sono stati tratti in salvo dagli uomini della Marina Militare Colombiana. Da ore galleggiavano dopo il naufragio utilizzando sacchi di cocaina come salvagente; uno di loro, tuttavia, purtroppo sarebbe annegato. I superstiti sono stati salvati, curati e poi arrestati per traffico di droga.Continua a leggere

Colombia - il naufragio dei ‘narcos’ : si salvano usando 1.200 chili di cocaina Come salvagente. Soccorsi e arrestati dalla Marina Militare : Erano naufragati a 30 miglia nautiche da Tumaco e sono rimasti alla deriva per ore, nell’oceano Pacifico, fino all’arrivo della Marina Militare Colombiana. Che li ha Soccorsi, sì, ma anche arrestati subito dopo. Perché il carico della loro imbarcazione, ormai affondata, erano 1.265 chili di cocaina che avevano usato come ‘salvagente’ fino all’arrivo dell’Armada de Colombia. “Durante il salvataggio ...

Filippo malato Come il piccolo Alex - l'appello a un donatore di midollo che possa salvarlo : Filippo è nato il 19 aprile di quest'anno, a Cusano Milanino, in provincia di Milano. Sembrava un bambino sano poi, l'8 agosto, la scoperta di una malattia grave, a poco più di tre mesi di vita. Il neonato, con febbre alta, si trovava a Cremona in vacanza con i genitori e nella città lombarda è stato ricoverato per una settimana. "Dopo un apparente miglioramento, con la temperatura che si era abbassata, la febbre è tornata e gli esami del sangue ...

Taranto - parla il prof eroe : "Ecco Come ho salvato il ragazzo" : "Io speravo e massaggiavo, massaggiavo e speravo, in attesa che arrivasse il 118". È il racconto dei concitati momenti vissuti ieri, 26 settembre, dal professore di educazione fisica che ha salvato un diciasettenne colpito da arresto cardiaco durante l'ora di educazione fisica. Intorno a mezzogiorno, all’Istituto tecnico industriale Pacinotti di Taranto, il ragazzo stava facendo una corsetta di riscaldamento quando è caduto a terra ...

Giù le mani da Balotelli - basta polemiche sterili : SuperMario talento da salvaguardare - è difficile trattarlo Come tutti gli altri? : Giù le mani da Mario Balotelli. Nella serata di ieri è andata in scena una partita importante valida per il campionato di Serie A, successo in rimonta della Juventus che ha avuto la meglio del Brescia. Partita importante per la squadra di Corini che era passata in vantaggio con la rete del solito Donnarumma, poi la rimonta dei bianconeri prima con l’autogol di Chancellor e poi con la magia di Pjanic che ha superato Joronen dalla ...

Lingua italiana - 3 mila parole a rischio estinzione : ma Zanichelli spiega Come salvarle : Nella lunga lista di parole pubblicata da Zanichelli compaiono aggettivi come “villoso” e “titanico”, verbi come “affiatare” e “stridere”, e sostantivi affascinanti come “utopia”. Gli italiani non usano più queste parole, che sono a tutti gli effetti a rischio d’estinzione. Ma la nota casa editrice bolognese ha studiato un’operazione di salvataggio che fino a novembre riporterà questi termini sui social, e sulla bocca, degli italiani.Continua a ...

Come in aereo. Per aiutare un figlio malato di depressione bisogna salvare prima se stessi : “Mia figlia ha 48 anni. Amici zero, il suo telefono non suona mai. Ha trascorso l’ultimo anno e mezzo al buio, nel letto. A fissare il muro vuoto, fumando due pacchetti al giorno. Io sto lì, al suo fianco. Usciamo solo per andare dallo psicologo. Dicevamo ‘è il suo carattere’, ‘ha preso dal padre’. Poi abbiamo capito che era depressione”. La voce di Laura dall’altra parte del telefono ...

Sinead O’Connor e il ricordo di Prince : «Gli ho sputato - ha tentato di picchiarmi. Ecco Come mi sono salvata» : “Prince ha cercato di picchiarmi. È stata un’esperienza spaventosa”, Sinead O’Connor torna sul suo rapporto molto particolare con Prince, che tra l’altro è stato l’autore della sua indimenticabile canzone che ha scalato i vertici delle classifiche “Nothing Compares 2 U”. Una notte l’ha chiamata per farla andare a casa sua: “Mi chiamò a casa sua in piena notte – ha raccontato a Good Morning Britain – e io stupidamente andai da sola. Voleva ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'noi salvato centinaia di persone ma trattati Come criminali' (2) : (AdnKronos) - "Le nostre navi hanno strappato centinaia di persone da torture e morte e paradossalmente siamo stati trattati noi come criminali - dice - Penso a tutte le volte che ci siamo rifiutati di riconsegnare ai libici le persone salvate. Oggi emergono le responsabilità, e ora le azioni devono