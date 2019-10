Come funziona Jump | il bike sharing elettrico di Uber appena arrivato a Roma

Web tax 2020 : cos’è - chi colpirà - Come funziona - ultime novità : Web tax 2020Dopo due tentativi non andati a buon fine, la web tax, ovvero la tassa sui servizi digitali, questa volta potrebbe veramente entrare in vigore, e dovrebbe diventare operativa con il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020. Il prelievo è rivolto alle multinazionali che operano nei settori del digitale, e che spostano i loro profitti verso giurisdizioni fiscali maggiormente favorevoli. L’obiettivo è quello di contrastare ...

Catalogna - Come funziona la piattaforma di Tsunami Democràtic - collettore dei dissidenti che i giudici vogliono chiudere : Madrid prova a spegnerlo, ma Tsunami Democràtic non arretra. E si riaccende a un nuovo indirizzo. Del resto il dna del più giovane movimento indipendentista catalano è stato molto marcato fin dagli esordi e comunque fermare uno Tsunami non è cosa facile per definizione. Tanto più che la sentenza del giudice dell’Audiencia Nacional Manuel García-Castellón di venerdì 18 ottobre che, con l’ordine di chiusura della piattaforma, ha sollevato ...

Always On display Apple Watch 5 : Come funziona e come disattivarlo : Da ormai dieci giorni è disponibile la nuova line-up di Apple Watch, che quest’anno arriva alla serie 5. Con il rilascio del nuovo modello viene introdotta una novità esclusiva: la funzione “Always On display”. Always leggi di più...

Tassa imballaggi 2020 : importo - chi deve pagarla e Come funziona : Tassa imballaggi 2020: importo, chi deve pagarla e come funziona E’ noto che la legge di bilancio 2020 conterrà tutta una serie di balzelli più o meno gravosi per cittadini ed imprese italiane. Tra questi, anche la Tassa imballaggi, che si inserisce nel più ampio piano di lotta all’utilizzo della plastica e che è prevista nel documento programmatico di bilancio. Vediamo allora come funzionerà, a quanto corrisponderà ...

Plastic tax - misure simili solo tra Scandinavia e Germania : Come funzionano. Confindustria è critica - ambientalisti : “Giusta ma va modulata” : Se la lotta alla Plastica è una battaglia, almeno sulla carta, comune a tutti i Paesi europei, quando si tratta di tassare è tutta un’altra storia. In questo contesto la ‘Plastic tax’ da 1 euro al chilo sugli imballaggi di Plastica, entrata nella manovra e prevista in Italia a partire da giugno 2020 sarebbe una delle poche misure del genere tra quelle adottate nei Paesi a noi più vicini. D’altro canto se l’introduzione della ‘Plastic tax’ fa ...

Notifica sentenza via pec per avvocati : cos’è e Come funziona : Notifica sentenza via pec per avvocati: cos’è e come funziona Oggi la comunicazione degli atti giudiziari può avvenire attraverso le modalità telematiche: così dispone la legge n. 53 del 1994 sulle Notificazioni. Vediamo allora come funziona la Notifica sentenza via pec per gli avvocati, con modalità sicuramente più agili e veloci di quelle tradizionali. Se ti interessa saperne di più sul nuovo processo telematico obbligatorio, ...

Apple Music Web : Come funziona : L’azienda di Cupertino ha finalmente deciso di rilasciare Apple Music Web, ovvero la piattaforma dedicata al proprio servizio di streaming Musicale, accessibile da un qualsiasi browser desktop e non solo. Suddetto servizio infatti, risulta essere leggi di più...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : l’Italia può qualificare 2 individualiste! Vanessa Ferrari e Lara Mori sono in corsa - Come funziona? Il regolamento : L’Italia della Ginnastica artistica si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la squadra femminile (4 posti a disposizione), Marco Lodadio e Ludovico Edalli (pass nominale per i due uomini grazie all’argento agli anelli per il laziale e al piazzamento nel concorso generale per il bustocco). La nostra Nazionale può però conquistare ancora dei pass e aumentare il proprio contingente nel Sol Levante, si potrebbero infatti ...

Surroga del mutuo : Come funziona e come richiederla : Momento positivo sul fronte dei mutui: la decisione della Bce di lanciare un nuovo piano di quantitative easing potrebbe infatti stimolare la richiesta di prestiti alle banche. Secondo quanto riportato da un articolo di Immobiliare.it, gli esperti prevedono condizioni favorevoli sia per chi è intenzionato ad accendere un finanziamento, sia per chi ne ha già uno attivo e desidera procedere con una Surroga. come Surrogare un mutuo La soluzione ...

Avvocato in affitto 2019 : Come funziona e quanto costa. Le novità : Avvocato in affitto 2019: come funziona e quanto costa. Le novità L’Avvocato in affitto è una novità che arriva dal mondo anglosassone, per rispondere alle nuove esigenze delle realtà produttive ed imprenditoriali. Vediamo allora in concreto come funzione e quanto costa, in considerazione del fatto che è una figura destinata ad una progressiva diffusione anche in Italia. Se ti interessa saperne di più su quanto guadagna un Avvocato ...

Rivalutazione pensioni : Come funziona e cosa accadrà nel 2020 : come noto, l’importo delle pensioni sono rivalutate annualmente in base all’indice del prezzo al consumo stimato dall’ISTAT. Che significa? Al crescere dell’inflazione, ossia il prezzo di beni e servizi, l’importo pensionistico aumenta proporzionalmente per garantire un potere d’acquisto uguale rispetto a prima. Questo aumento prende il nome di “Rivalutazione pensioni” o “meccanismo di perequazione”. In altre parole, lo Stato tutela tutti quei ...

L'avvocato diventa "on demand" Ecco Come funziona e cosa fare : Ignazio Stagno Dal mondo anglosassone arriva il "secondment": la richiesta esterna di una consulenza legale da parte di un'azienda. Il 70% dei legali "secondee" resta nell'impresa. E spunta anche la consulenza per le imprese che vendono su Amazon L'avvocato ora è on demand. La novità arriva dal mondo anglosassone. Si tratta di uno strumento che fa incontrare la domanda del cliente "just in time" con quella dell'offerta che propone ...

Come funzionano gli spareggi per EURO 2020 : Come funzionano spareggi EURO 2020 – Si conclude con questa sera l’ottava giornata valida per le qualificazioni a EURO 2020. Un turno che ha regalato le prime nazionali qualificate per la manifestazione itinerante, che si disputerà tra il 12 giugno e il 12 luglio del prossimo anno. Belgio, Italia, Russia, Polonia e Ucraina hanno già conquistato […] L'articolo Come funzionano gli spareggi per EURO 2020 è stato realizzato da Calcio e ...

Pignoramento pensione e stipendio per debito tra privati - Come funziona : Pignoramento pensione e stipendio per debito tra privati, come funziona come funziona il Pignoramento della pensione e qual è il limite massimo pignorabile se sussiste un debito tra soggetti privati. Per rispondere a questa domanda occorre fare riferimento al codice di procedura civile e in particolare a 2 articoli che stabiliscono le norme in merito. Andiamo quindi a scoprire quello che c’è da sapere sul Pignoramento pensione, per poi ...