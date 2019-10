Come bloccare siti che si aprono da soli su Android

Come bloccare finestre pubblicitarie : Mentre navigate su Internet con il vostro dispositivo, venite inondati da pop-up fastidiosi che non vi permettono di navigare sul Web in tranquillità. Se cercate una soluzione per risolvere questo problema, allora la guida di leggi di più...

Instagram - Come bloccare un utente indesiderato con la nuova funzione "Silenzia" : Dopo alcuni mesi di test, Instagram ha attivato il tasto «Silenzia»: una nuova funzionalità per proteggere il proprio account da interazioni indesiderate. Un'arma in più a disposizione degli utenti per combattere il fenomeno del bullismo e mettere a tacere un profilo considerato particolarmente sgradevole. La mossa del social si è resa necessaria per cercare di placare il clima d'odio che si respira ...

Come bloccare app su iPhone : Dato che fate usare il melafonino a vostro figlio, vorreste bloccare l’accesso a determinate applicazioni senza compiere operazioni particolari. È possibile fare ciò utilizzando la funzionalità Tempo di utilizzo. Detto ciò, noi di ChimeraRevo abbiamo leggi di più...

Come sbloccare bootloader su Google Pixel 3a : Da un po’ di giorni vi state chiedendo Come sbloccare bootloader su Google Pixel 3a perché avete intenzione di effettuare alcune operazioni di modding (es. root). Noi di ChimeraRevo abbiamo realizzato una guida ad hoc leggi di più...

Come bloccare commenti Instagram ad alcuni utenti : Instagram è oggi il social network più utilizzato e apprezzato al mondo e probabilmente un ottimo luogo per scambiare immagini, video e tanto altro con i propri amici, parenti e più in generale, con i leggi di più...

Come sbloccare e modificare le Skin di YAP : Dopo l’arrivo della carta fisica e della funzione “Dividi conto”, YAP rilascia un aggiornamento estetico per la propria applicazione mobile. Si tratta della possibilità di personalizzare lo stile della carta digitale attraverso delle Skin, disponibili leggi di più...