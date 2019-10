Clochard trovato morto a Milano | aveva polsi e caviglie legati col fil di ferro

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) L’hannopoco fuori da un parcheggio, in una livida, piovosa mattinata milanese, all’aeroporto di Linate, deserto dall’estate scorsa perché in fase di ristrutturazione fino al 26 ottobre, quando riaprirà.Davide Baruffini, 42 anni, un senzatetto che andava sempre in giro con il suo strumento, e per questo era conosciuto come ‘il trombettista’, era legato con del filo dialle mani e ai piedi,da alcune ore per ragioni ancora tutte da accertare da parte degli agenti della Squadra Mobile, della Polaria e del medico legale che sono stati a lungo sul posto con il pm di turno, Luisa Baima Bollone.Sul cadavere, salvo una frattura alla gamba, non vi erano tracce di violenza che giustificavano la morte. Sarà quindi l’autopsia, che è stata disposta, a indicare la causa della morte di Davide.Nella zona dello ...

