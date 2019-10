Clima | i trasporti marittimi europei inquinano come 20 Paesi dell’Ue Ma Bruxelles

Germania - governo trova l’intesa sul piano per il Clima : 50 miliardi fino al 2023 - tariffe su emissioni Co2 anche per trasporti ed edilizia : Il governo di Angela Merkel trova l’accordo sul piano per il clima 2030, un pacchetto di misure che ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas serra in Germania del 55% in un decennio, dai circa 866 milioni di tonnellate di oggi a 563. Il testo – che dopo l’approvazione del gabinetto comincerà ora l’esame parlamentare – dovrebbe contenere misure per 50 miliardi di euro fino al 2023 (ma non ...