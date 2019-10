Cina | regolamento comunale introduce un nuovo galateo a Pechino

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il Comitato permanente del Congresso municipale del popolo dinuove norme comportamentali per i suoi cittadini. La Xinhua News Agency – una tra le più antiche agenzie di stampa ufficiali della Repubblica Popolare Cinese – rivela che le nuove norme sono volte a mettere in atto un miglioramento generale che coinvolge svariati ambiti della vita quotidiana. Eppure, le misure in questione non sembrano essere un fatto: nel corso del tempo alcune di queste pratiche popolari erano già state vietate in alcune città della. Adesso però tocca adove nasce la forte esigenza di una presa di coscienza ad ampio raggio. Dunque, quello del legislatore municipale vuole essere adesso un forte richiamo per tutti i cittadini a regolare il proprio comportamento in pubblico. Difatti ancora oggi inmolte abitudini sociali ignorano il confine tra sfera pubblica e ...

perugini : RT @LucaSambucci: In Cina il 1 Dicembre scatterà un nuovo regolamento che imporrà alle aziende, nazionali e straniere, obblighi per la prot… - arturodicorinto : RT @LucaSambucci: In Cina il 1 Dicembre scatterà un nuovo regolamento che imporrà alle aziende, nazionali e straniere, obblighi per la prot… - scarateo : RT @LucaSambucci: In Cina il 1 Dicembre scatterà un nuovo regolamento che imporrà alle aziende, nazionali e straniere, obblighi per la prot… -