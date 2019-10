Cile | Pinera chiede perdono e annuncia agenda sociale

In Cile Pinera si scusa con il popolo e promette 10 misure sociali : Il presidente Cileno Sebastian Pinera “ha chiesto perdono” ieri sera per non aver compreso la drammaticità della situazione sociale esistente in Cile, ed ha annunciato una serie di proposte per “una agenda sociale di unità nazionale”.In un discorso dal Palazzo della Moneda, Pinera ha detto di “aver ascoltato la gente”, manifestando comunque preoccupazione per l’ordine pubblico e per il ...

Cile : Pinera chiede perdono e annuncia un'agenda sociale : Aggiornamento 23 ottobre 2019 - Il presidente del Cile Sebastián Pinera annuncia la creazione di "una agenda sociale di unità nazionale" chiedendo "perdono" per non aver capito la drammaticità della crisi del paese.Pinera ha assicurato di "aver ascoltato la gente", pur ribandendo tutta la sua preoccupazione per l'ordine pubblico dopo gli scontri costati 15 morti in seguito all'aumento del prezzo del biglietto della ...

Cile - Pinera annuncia "agenda sociale" : 7.45 Il presidente Cileno Pinera "ha chiesto scusa" per non aver compreso la gravità della situazione sociale del Paese e ha annunciato "un'agenda sociale di unità nazionale". Si è detto inoltre preoccupato per ordine pubblico e ritorno alla "normalità",dopo i disordini cominciati venerdì per l'aumento del biglietto del metrò, che hanno causato 15 morti. annunciate 10 misure sociali:riguardano le pensioni(fra le più basse al mondo), il costo ...

Quindici morti nelle proteste in Cile - migliaia di feriti. Amnesty a Pinera : "Rispetti i diritti umani" : Continuano disordini e gravi incidenti fra manifestanti e la polizia in Cile. Gravissimo il bilancio: 15 morti e 2.643 feriti.I tre decessi che si sono aggiunti a quelli già conosciuti, ha aggiunto Ubilla, sono avvenuti a La Serena, a Coquimbo e lungo la statale ‘5 Sur’.Il sottosegretario ha sottolineato che, rispetto a quello che succede nel Paese, questo bilancio rappresenta una “conseguenza drammatica”.Comunque, ...

Proteste in Cile - 15 morti e 77 feriti. Sindacati annunciano nuove proteste - Piñera incontra partiti per risolvere la crisi : Tutto è iniziato venerdì con le proteste per l’aumento del prezzo del biglietto dell’autobus. Ma le manifestazioni che hanno travolto il Cile hanno finora provocato 15 morti e 77 feriti, di cui alcuni in modo grave. Le manifestazioni si sono estese a livello nazionale (nonostante la misura dei biglietti sia stata sospesa) diventando una mobilitazione contro le condizioni socio-economiche e le diseguaglianze, nonché contro la decisione del ...

Coprifuoco esteso - morti e saccheggi. Il presidente Piñera : “Il Cile è in guerra” : Sale a 11 il bilancio delle vittime. Il capo del governo smentito da un generale. L’ex presidente Bachelet denuncia le violenze contro i manifestanti

Cile - 10 morti durante le proteste. Il presidente Piñera : "Siamo in guerra" : Continua la guerriglia urbana in Cile, scoppiata dopo l'ennesimo aumento del costo della vita nel Paese - la proverbiale goccia in grado di far traboccare il vaso è stato il nuovo aumento del biglietto per il trasporto pubblico a Santiago del Cile - ed è salito ad almeno dieci il numero delle persone che hanno perso la vita, cinque nelle ultime ore quando un gruppo di saccheggiatori ha dato alle fiamme una fabbrica tessile ...

Cile - continuano scontri e incendi a Santiago : 10 morti. Il presidente Piñera : “Siamo in guerra” : Due persone sono morte carbonizzate durante il saccheggio a un grande magazzino di materiali per l’edilizia e il bricolage, durante il quale si è sviluppato un incendio. Con queste – rileva la testata Cilena Bio Bio – salgono a dieci le vittime di cui sia ha notizia dall’inizio delle proteste (il governo, al momento, ne ha confermate sette). L’incendio si è verificato alla filiale della Costrumart di La Pintana, nella regione ...

Dieci vittime in Cile durante le proteste. Pinera : "Siamo in guerra" : Sale a 10 il bilancio delle vittime delle proteste in Cile contro l’aumento delle tariffe. Cinque di loro sono morte per un rogo in una fabbrica di abbigliamento durante un saccheggio. Lo stato di emergenza è stato esteso da Santiago alle altre città del Paese. Il Governo fa sapere che sono state arrestate 152 persone per violenze, 40 per saccheggi e 70 per aggressioni. “Siamo in guerra contro un nemico potente e ...

Cile - Pinera : "Siamo in guerra" : 7.34 "Siamo in guerra contro un nemico potente e implacabile, che non rispetta nulla o nessuno": lo ha detto il presidente Cileno, Pinera,condannando nuovamente le violenze durante le proteste del weekend contro l'aumento di tariffe "Siamo consapevoli-ha detto Pinera- che hanno organizzazione e logistica tipici di un'organizzazione criminale",ha detto,invitando tutte le forze politiche a condannare la violenza. Per oggi è prevista la ...