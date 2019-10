Cile | dieci vittime dall’inizio della protesta Il presidente | “Siamo in guerra”

Fonte : fanpage

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Sale ail numero delledei tumulti che da una settimana agitano ilperre contro l'aumento del prezzo dei biglietti dei trasporti pubblici. Le ultime cinquesono state trovate nello stabilimento di una fabbrica di vestiti. IlPinera: "Siamo in guerra contro un nemico potente, un nemico implacabile che non rispetta niente e nessuno e che è pronto a fare usoviolenza edelinquenza senza alcun limite".

