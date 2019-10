Champions | Manchester City-Atalanta in chiaro su Canale 5

Champions - Manchester City-Atalanta live anche in chiaro : Dove vedere Manchester City Atalanta in Tv e streaming – L’Atalanta scende in campo per la terza gara della UEFA Champions League. I nerazzurri cercano i primi punti nella massima competizione europea per club, ma si troveranno di fronte il formidabile Manchester City di Pep Guardiola. Dove vedere Manchester City Atalanta in Tv e streaming […] L'articolo Champions, Manchester City-Atalanta live anche in chiaro è stato realizzato da Calcio ...

Champions League - terza giornata in tv : Canale 5 trasmetterà Manchester City-Atalanta : La 3ª giornata della fase a gironi di Champions League vedrà alcune delle squadre italiane impegnate in sfide ostiche. È sicuramente l’Atalanta a dover affrontare la squadra più tosta. I ragazzi di Gian Piero Gasperini, ancora a secco di punti nel Gruppo C, si troveranno di fronte il Manchester City di Pep Guardiola. Non sarà una partita facile per i bergamaschi, che scenderanno in campo alle ore 21.00 al City of Manchester Stadium. Il match ...

Manchester City - Guardiola : “voglio vincere la Champions ma…” : “Voglio vincere la Champions ma se non dovessi farcela, questo non cambiera’ la mia vita. Non mi suicidero'”. Sono le dichiarazioni di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City alla vigilia della gara con la Dinamo Zagabria. “Ovviamente ci proveremo e sarei felicissimo se ci riuscissimo, in caso contrario ci riproveremo l’anno prossimo – insiste – E per quanto ne so, per i tifosi la Premier League ...

Champions League - i risultati di mercoledì 18 settembre. PSG travolge Real Madrid - Manchester City a valanga - la Juventus pareggia con l’Atletico : Giornata complicata per le squadre italiane impegnate questa sera nella Champions League 2019-2020 di calcio. La Juventus ha assaporato la vittoria sul campo dell’Atletico Madrid, si è portata in vantaggio al 48′ con Cuadrado che ha concretizzato l’assist di Higuain e poi ha raddoppiato al 65′ con Matuidi su invito di Alex Sandro ma i ragazzi di Maurizio Sarri non sono riusciti a conservare il 2-0 e si sono fatti ...

