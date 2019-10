Champions League | verso Juventus-Lokomotiv Mosca | Bernardeschi potrebbe essere titolare

Champions League - le probabili formazioni di Juventus-Lokomotiv Mosca : Queste le probabili formazioni di Juventus-Lokomotiv Mosca, partita della terza giornata della fase a gironi di Champions che si gioca domani (ore 21) all’Allianz Stadium. Juventus (4-3-1-2): 1 Szczesny, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 de Ligt, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi, 33 Bernardeschi, 21 Higuain, 7 Ronaldo. (77 Buffon, 10 Dybala, 13 Danilo, 24 Rugani, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur). All.: Sarri. Lokomotiv: ...

Manchester City-Atalanta - Champions League : Gasperini sceglie il tridente Gomez-Ilicic-Muriel per sfidare i Citizens : Quella di domani (22 Ottobre alle ore 21.00) sarà una giornata storica per l’Atalanta e per i suoi tifosi che farà visita al Manchester City. I ragazzi di Gasperini avranno l’onore di giocare contro una delle squadre più forti del mondo, in un match valido per la terza giornata della Champions League. I nerazzurri non hanno avuto un buon impatto con la massima competizione europea, viste le due sconfitte in altrettante gare, ...

Champions League - l’Atalanta prepara lo sgambetto al Manchester City. Gasperini : “vogliamo fare qualcosa di bello in Europa” : “I complimenti di Guardiola mi rendono molto orgoglioso visto da chi sono stati fatti. Guardiola ha fatto un gesto che non mi era mai capitato con altri colleghi: il giorno stesso che ero stato esonerato dall’Inter, tramite Manuel Estiarte che conosco dai tempi di Pescara, mi invito’ a stare alcuni giorni con loro a Barcellona, e io me lo ricordero’ per sempre, e ora sono felice di essere qui a giocarmela con ...

Champions League - Salisburgo-Napoli : partita visibile su Sky il 23 ottobre : Il Napoli dopo la bella vittoria in campionato contro il Verona è pronto a rituffarsi in Champions League dove affronterà il Salisburgo, squadra piuttosto ostica affrontata già la scorsa stagione in Europa League. Gli azzurri allenati da Carlo Ancelotti, faranno di tutto per vincere l'incontro e mettere così in discesa la qualificazione agli ottavi di finale, nonostante siamo ancora alla terza giornata. Gli austriaci dal canto loro faranno di ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Champions League 2019-2020 : i bianconeri a caccia dei tre punti per avviarsi verso la qualificazione : La Juventus va a caccia di punti pesanti nella terza giornata del Gruppo D della Champions League 2019/2020. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri di mister Maurizio Sarri domani sera alle ore 21.00 ospiteranno i russi della Lokomotiv Mosca con l’obiettivo di conquistare una vittoria che farebbe compiere un ulteriore passo in avanti ai campioni d’Italia verso la qualificazioni agli ottavi di finale. La situazione nel ...

Biglietti Inter-Borussia Dortmund - come acquistare i tickets per la Champions League a San Siro : Mercoledì 23 ottobre (ore 21.00) si giocherà Inter-Borussia Dortmund, match valido per la fase a gironi della Champions League 2019-2020. Allo Stadio San Siro di Milano andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del girone, i nerazzurri devono assolutamente vincere di fronte al proprio pubblico se vogliono continuare a nutrire delle serie ambizioni di qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. I ragazzi di ...

Biglietti Juventus-Lokomotiv Mosca - come acquistare i tickets per la Champions League all’Allianz Stadium : Martedì 22 ottobre (ore 21.00) si giocherà Juventus-Lokomotiv Mosca, match valido per la fase a gironi della Champions League 2019-2020. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del girone, i bianconeri vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva nel torneo in modo da mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. I ragazzi di Maurizio ...

Basket - Champions League 2019-2020 : Brindisi cerca la prima vittoria. Sfida difficile con il Besiktas : Seconda giornata della Basketball Champions League 2019-2020 ed impegno casalingo per la Happy Casa Brindisi, che cerca di ottene la prima vittoria contro il forte Besiktas. Una squadra quella turca che ha grandi ambizioni ed è probabilmente la favorita per vincere il gruppo D. La Happy Casa è reduce dalla sconfitta in Lituania contro il Neptunas Klaipeda, ma il momento della squadra di Vitucci è sicuramente molto positivo, come dimostra il ...

Champions League 2019-2020 - calendario e orari partite della settimana. Programma - tv e streaming : Domani 22 ottobre torna l’appuntamento con la terza giornata di Champions League. Ad aprire il Programma alla ore 18.55 saranno Atletico Madrid-Leverkusen e Shakhtar-Dinamo Zagabria. La squadra di Simeone deve necessariamente vincere se intendono mantenere il passo della Juventus prima nel Gruppo D. I ragazzi di Castro potranno contare sull’importante fattore casa nella partita con la squadra croata. In questa circostanza portare a ...

Champions League - terza giornata in tv : Canale 5 trasmetterà Manchester City-Atalanta : La 3ª giornata della fase a gironi di Champions League vedrà alcune delle squadre italiane impegnate in sfide ostiche. È sicuramente l’Atalanta a dover affrontare la squadra più tosta. I ragazzi di Gian Piero Gasperini, ancora a secco di punti nel Gruppo C, si troveranno di fronte il Manchester City di Pep Guardiola. Non sarà una partita facile per i bergamaschi, che scenderanno in campo alle ore 21.00 al City of Manchester Stadium. Il match ...

Napoli - la vittoria della fiducia : adesso testa alla Champions League : Tre gol in sei giorni. Da vero bomber. La risposta di Milik alle perplessità dopo gli errori a Genk e ai rumors, veri o presunti, di mercato. Gli ultimissimi ieri mattina, con...

Pallanuoto - Champions League 2019-2020 : Pro Recco-Terrassa 15-5. Liguri dominanti a Bergamo : A Bergamo la Pro Recco è devastante ed annichilisce gli spagnoli del Terrassa per 15-5 nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League di Pallanuoto: i Liguri chiudono la pratica in appena otto minuti e nel resto del confronto amministrano allargando man mano il divario con gli iberici. Mattatore della gara Di Fulvio con 6 reti. Nel primo quarto la sfida è subito indirizzata: 5-1 senza appello, con i Liguri che vanno in gol con ...

Champions League : Salisburgo-Napoli in tv su Sky mercoledì 23 ottobre : Il Napoli, dopo l’impegno nel campionato di Serie A, si sposterà in Austria per affrontare il Red Bull Salisburgo nella 3ª giornata della fase a gironi della Champions League. I ragazzi di Carlo Ancelotti sono reduci dal pareggio per 0-0 sul campo del Genk, mentre all’esordio stagionale si erano imposti per 2-0 contro il Liverpool. Un ottimo avvio lo ha avuto anche la formazione austriaca. I ragazzi di Jesse Marsch, nonostante abbiano perso ...

Basket - Champions League 2019-2020 : finale da brivido a Sassari - la Dinamo vince 79-78 sul Lietkabelis con 24 punti di Pierre : Debutto vietato ai deboli di cuore per la Dinamo Sassari in Basketball Champions League: la formazione di Gianmarco Pozzecco riesce a battere i lituani del Lietkabelis per 79-78 dopo una partita estremamente movimentata e decisa dai liberi a poco meno di 3 secondi dalla fine di Dyshawn Pierre, autore di 24 punti e 12 rimbalzi nel match. Buone anche le prove di Dwayne Evans (14) e Miro Bilan (10), benché un posto nella storia della partita lo ...