Casting per un film co-prodotto anche da Rai Cinema e per ' Dancing Day' a Cinecittà World

Casting per la produzione teatrale 'Game Over' e per la compagnia 'Sonics' : Non mancano in queste settimane le opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. Sono infatti attualmente aperti i Casting per la ricerca di attori, attrici e performers per la realizzazione di una nuova produzione teatrale, di inQuanto Teatro e dal titolo Game Over. Sono inoltre aperte le selezioni di performers con abilità particolari per la compagnia di acrobati Sonics. Game Over Per una nuova produzione teatrale dal titolo Game Over e ...

Casting per una web serie di 8 puntate e per il Teatro San Carlo di Napoli : In questo periodo non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare sono in corso dei Casting aperti per una nuova web serie dal titolo Comincio Lunedì e suddivisa in otto puntate. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni per spettacoli del Teatro San Carlo di Napoli. Una web serie Sono aperte le selezioni per la realizzazione di una nuova web serie, prodotta da Lenus Media Entertainment e dal titolo Comincio ...

Casting per spettacolo teatrale e per il Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano : Casting aperti per la ricerca di attori per il Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano. Sono, inoltre, tuttora in corso le selezioni di attrici da parte dell'associazione 'Sorelle Afa' per la realizzazione di uno spettacolo teatrale che andrà in scena nel capoluogo lombardo. Centro Sperimentale di Cinematografia Sono in corso le selezioni di attori professionisti per la realizzazione di una esercitazione di direzione di ruoli attoriali ...

Casting per Vieni da me su Rai 1 condotto da Caterina Balivo e per un progetto teatrale : Casting ancora aperti per la ricerca di protagonisti di puntata per il programma Rai del titolo Vieni da me, condotto da Caterina Balivo, e selezioni tuttora in corso di attori e attrici con esperienze in ambito recitativo per un progetto formativo teatrale, interessante quanto continuativo, connesso a Zelda Teatro. Vieni da me Per il noto programma televisivo dal titolo Vieni da me, in onda sulle reti della Rai e condotto da Caterina Balivo, ...

Casting per video promozionali a Milano e per un programma televisivo prodotto da Corima : Casting tuttora aperti in relazione alla realizzazione di video promozionali, da effettuare a Milano, per il lancio di un prodotto di tipo alimentare. Sono inoltre aperte le selezioni per un noto programma televisivo in onda su rete nazionale e prodotto da Corima. video promozionali Per la realizzazione di video di tipo pubblicitario in connessione con la promozione di un prodotto alimentare da lanciare nell'ambito delle prossime festività ...

Cast e personaggi di Baby 2 su Netflix dal 18 ottobre - già ufficiale la terza stagione con Casting al via : Cast e personaggi di Baby 2 sono su Netflix da venerdì 18 ottobre con la seconda parte del teen drama ispirato alla vicenda di cronaca cosiddetta delle "Baby squillo" dei Parioli che invase le prime pagine dei quotidiani nel 2014, svelando una storia di abusi e degrado nel quartiere considerato più benestante della Capitale. La serie scritta dal collettivo di giovani scrittori GRAMS (composto da Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora ...

Casting per la serie televisiva Baby 3 di Netflix e per uno short film da girare a Bologna : Sono tuttora aperti i Casting per la ricerca di figuranti generici e di figuranti speciali per la terza stagione della serie televisiva ''Baby'' in onda su Netflix. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di attori e attrici per un corto da girare a Bologna e diretto da Luca Fattori Giombi dal nome ''Tu Quoque''. 'Baby 3' Per la realizzazione della terza stagione della serie televisiva in onda su Netflix e dal titolo Baby, sono attualmente in ...

Casting per due nuovi programmi televisivi di Endemol e di Wavy Media : Ci sono delle selezioni attualmente in corso per realizzare due nuovi quanto interessanti programmi televisivi, uno prodotto da YAM 112003, del gruppo Endemol Shine, e l'altro legato a Wavy Media. Un programma Tv on the road Per la realizzazione di un nuovo programma televisivo di tipo 'on the road', la casa di produzione YAM112003, appartenente al noto gruppo Endemol Shine Italy, cerca vari concorrenti. Si tratta di un quiz il cui titolo ...

Casting per Ballando on the road legato al programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci : Sono tuttora in corso le selezioni per ballerini professionisti e di livello amatoriale, per prendere parte a Ballando on the road, manifestazione strettamente correlata al noto programma televisivo Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Ballando on the road Casting aperti per Ballando on the road. Ricordiamo che la manifestazione è costituita da alcuni appuntamenti live finalizzati alla selezione di nuovi talenti, sotto la ...

Casting per uno spot da girare a Roma e per 'Guess My Age' condotto da Enrico Papi : Sono in corso le selezioni di attori per uno spot di tipo pubblicitario da girare prossimamente a Roma. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni sia di coppie di concorrenti che di figuranti (come 'sconosciuti') per l'ormai noto programma televisivo di TV8 dal titolo Guess My Age e brillantemente condotto da Enrico Papi. Uno spot Per la realizzazione di un nuovo spot di tipo pubblicitario si cerca attualmente un attore, di età compresa tra 35 e ...

Casting per 'Detto Fatto' - condotto dalla Guaccero su Rai 2 - e per uno spettacolo teatrale : Casting ancora aperti per Detto Fatto, il celebre programma con Bianca Guaccero come conduttrice e in onda sulle reti Rai. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di attrici per realizzare un importante spettacolo teatrale a Roma, dal nome 'I tre usi del rasoio' 'Detto Fatto' Per il noto programma televisivo Detto Fatto sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di uomini e donne disponibili a prendere parte alla trasmissione. In ...

Casting per una nuova produzione cinematografica OZ Film e un programma Tv : Sono in corso le selezioni a cura di OZ Film Produzioni Cinematografiche finalizzate alla ricerca di attori per la realizzazione di un importante Film. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per un programma televisivo nell'ambito dell'hairstylist. Un progetto cinematografico Per un importante progetto cinematografici, OZ Film cerca attualmente varie figure per la copertura di diversi ruoli attoriali. In particolare, la richiesta in questione è ...

Casting per due short film : uno da girare a Napoli e l'altro a Roma : Sono attualmente in corso le selezioni di attrici per realizzare un cortometraggio della Babel Studios e dal titolo Sleep Paralysiss, da girare prossimamente a Napoli. Sono, inoltre, tuttora aperte le selezioni di attori per uno short film dal titolo Tienimi, diretto dal regista Armando Di Lillo. Sleep Paralysiss Casting attualmente aperti da parte della Babel Studios per la realizzazione di un cortometraggio dal titolo Sleep Paralysiss. Le ...

Casting per un nuovo programma televisivo prodotto da Lucky Road e per 'Area Sanremo' : Casting attualmente aperti per la realizzazione di un nuovo programma televisivo prodotto da Lucky Road. A tale proposito si cercano bambini, bambine e relativi familiari per un gioco di squadra. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di talenti canori per Area Sanremo, una manifestazione importante che si svolge nella città del celebre Festival e che offre la possibilità di accedervi. Un programma Tv Selezioni tuttora aperte per un nuovo ...