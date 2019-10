Castelfranco Veneto | studente 14enne muore mentre fa educazione fisica

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Tragedia a. Unodi 14 anni è mortofaceva ginnastica durante una lezione all’aperto. L'adolescente ha accusato un malore e si è accasciato a terra. È morto durante il trasporto in ospedale Immediatamente soccorso dagli insegnanti e dai sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo sul campo, l'adolescente, caricato in autoambulanza, è purtroppo arrivato senza vita in ospedale. Stava facendo riscaldamento Il- che da quanto si apprende era era già stato assistito dalle strutture sanitarie locali per patologie collegate ad una forma di epilessia - era unodel primo anno di un istituto tecnico ed è stato colto dal malorestava facendo attività di riscaldamento.

