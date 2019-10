Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Sul Corriere della Sera Paolosullearbitrali della giornata e sulle regole dell’Ifab che tentano di annullare l’involontarietà o la casualità. Nel 2017-18, primo anno della Var, scrive nelle prime 8 giornate ci furono 39 rigori. Forse la novità era la responsabile del caos in area. L’anno scorso sono stati 13, forse per estrema attenzione dei difensori. Oggi siamo a 40, tre volte tanto e questo, scrive, “si può spiegare solo con la confusione immessa nel gioco dall’Ifab”. Se si continuasse a questo ritmo arriveremo a 180 rigori l’anno. Sui rigori della giornata, secondo lui è discutibile il primo assegnato contro l’Atalanta da Rocchi, mentre il secondo è ragionevole. Quelli reclamati in Juve-Bologna, invece, sono un esempio di irrazionalità: “le regole debbono essere semplici e non frutto di valutazioni presuntuose dei ...

napolista : #Casarin : le non decisioni di #Irrati erano accettabili prima dell’attivismo delI’Ifab - ilNapolista - marta_casarin : Qualcuno spiega al dj della palestra che mettere my heart will go on non è proprio la sua? - toiafrau : RT @LauraBini11: #UnPassoDalCielo5 #UPDC5 Ma il caso di Adriana/Casarin/traffico illegale di migranti/bambini/Deva... perché non se ne pa… -