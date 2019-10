Casaglia | “Questi i punti deboli e forti del Salisburgo”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 21 ottobre 2019): Il Salisburgo utilizza abitualmente un 4-4-2, tranquillamente speculare al Napoli anche se a volte, in partite di un certo peso, cambia con un modulo leggermente più difensivo In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro. il matchanalyst ha parlato del Napoli e del prossimo impegno degli azzurri in Champions League contro il Salisburgo. Queste le sua parole: SUL NAPOLI “Il Napoli ha il pregio di cambiare molto spesso fisionomia e per questo snaturarsi. Nella partita con l’Hellas era richiesta un’uscita di un certo tipo, soprattutto per quanto riguarda le due corsie esterne. Di Lorenzo impiegato come terzo difensore, è stata la risposta più evidente di Ancelotti per andare a piegare le capacità di mutazione del Napoli anche a seconda dell’avversarioSUL SALISBURGO Il ...