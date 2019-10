Calcio a 5 | Qualificazioni Mondiali 2020 | il calendario del Main Round Programma | orari

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia continua nel suo percorso di crescita con altre due vittorie : Otto su otto. Prosegue immacolato e spedito il cammino dell’Italia nelle Qualificazioni ai campionati Europei di Calcio 2020. La Nazionale del CT Roberto Mancini, come era ampiamente preventivabile, con il successo di sabato contro la Grecia ha staccato il pass verso la kermesse continentale, rafforzando la propria leadership con la rotonda vittoria per 5-0 sul campo del Liechtenstein. Gli Azzurri si presentano agli ultimi due appuntamenti ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Liechtenstein-Italia 0-5 - cinquina degli azzurri - Mancini eguaglia Pozzo : La Nazionale italiana di Calcio allunga la sua striscia vincente nelle Qualificazioni agli Europei 2020 e conquista l’ottava vittoria in altrettanti incontri nel Gruppo J. Gli azzurri, dopo aver ottenuto il pass nel match dello Stadio Olimpico di Roma contro la Grecia, hanno superato questa sera a Vaduz il Liechtenstein (fanalino di coda del raggruppamento) con il punteggio di 5-0. Un risultato un po’ bugiardo per quanto si è visto ...

La Nazionale italiana di Calcio ha battuto 5-0 il Liechtenstein nelle qualificazioni per gli Europei 2020 : La Nazionale italiana di calcio ha battuto 5-0 il Liechtenstein in una partita valida per i gironi di qualificazione agli Europei 2020. L’Italia ha dominato la partita ma è riuscita a chiuderla solamente nella seconda parte del secondo tempo. I gol

LIVE Liechtenstein-Italia Calcio - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : tanti esperimenti per Mancini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dichiarazioni Mancini – Programma, tv e probabili formazioni di Liechtenstein-Italia Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Liechtenstein-Italia, ottava giornata delle Qualificazioni agli Europei di calcio 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno fatto percorso netto sinora, con sette vittorie su sette, ed hanno così ottenuto con tre partite di anticipo il pass per la ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : sfida di vertice tra Svezia-Spagna. La Svizzera si gioca la qualificazione con l’Irlanda. Ecco i match di oggi (15 ottobre) : oggi, 15 ottobre, andranno in scena nove match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Ad aprire il programma la partita Finlandia-Armenia. I padroni di casa sono attualmente alle spalle dell’Italia e per conservare la seconda posizione dovranno ottenere un risultato positivo. In serata, alle ore 20.45, gli altri match. L’Italia giocherà in trasferta sul campo del Liechtenstein. Mancini potrà sfruttare questa occasione per fare ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Liechtenstein-Italia - Mancini vara il turnover in cerca dell’ottavo sigillo : La Nazionale Italiana di Roberto Mancini è pronta per affrontare l’ottavo impegno in queste Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri, con il pass già conquistato grazie al successo 2-0 contro la Grecia allo Stadio Olimpico di Roma, si apprestano ad affrontare questa sera (ore 20.45) al ‘Rheinpark Stadion’ a Vaduz i padroni di casa del Liechtenstein, già battuti 6-0 in occasione dell’incontro giocato lo scorso 26 marzo a Parma. Un ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : calendario e orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e streaming (15 ottobre) : Nuova giornata di gare nelle Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020, con il programma odierno che vedrà disputarsi ben nove gare, a partire dalle ore 18, quando la Finlandia ospiterà l’Armenia, in quella che sarà la prima sfida di oggi. Tutte le altre si svolgeranno invece alle ore 20.45, partendo dall’Italia di Roberto Mancini, che forte della qualificazione conquistata sabato sfiderà il Liechtenstein, con diretta televisiva su ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : i risultati di lunedì 14 ottobre. L’Ucraina centra la qualificazione - pareggio tra Francia e Turchia : Oggi si sono svolte sette partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Il verdetto più importante è la qualificazione centrata dalL’Ucraina, mentre festa rimandata per l’Inghilterra, che vince comunque nettamente. Termina invece in parità lo scontro diretto per il primo posto tra Francia e Turchia. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio l’esito dei match odierni. Partiamo dal Gruppo A, dove l’Inghilterra travolge con un ...

Calcio - Qualificazioni Europei Under21 2021 : Armenia-Italia 0-1 - decide un gol di Scamacca - azzurrini spreconi ma fortunati nel finale : Termina 1-0 all’Academy Stadium di Yerevan il terzo incontro del Gruppo 1 delle Qualificazioni agli Europei 2021 Under21 di Calcio tra Armenia e Italia. Gli azzurrini si sono imposti grazie ad un gol di Gianluca Scamacca al 20′, non concretizzando tantissime chance e rischiando il clamoroso pareggio dei padroni di casa nel finale, per la traversa colpita da Bichakhchyan. La selezione di Paolo Nicolato ottiene tre punti importanti, ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Bulgaria-Inghilterra e Francia-Turchia saranno decisive per la qualificazione. Ecco i match di oggi (14 ottobre) : oggi 14 Ottobre andranno in scena sette match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Tutte le partite si giocheranno in serata alle ore 20.45. Molto interessante la gara tra Bulgaria-Inghilterra decisiva per la qualificazione del Gruppo A visto che i ragazzi di Southgate sono in vetta alla graduatoria ma vengono dalla pesante sconfitta contro la Repubblica Ceca. L’altro match del raggruppamento sarà Kosovo-Montenegro. Decisiva per il ...

Calcio - qualificazioni Europei 2021 : Italia in Armenia per non far scappare l’Irlanda : Terza tappa verso gli Europei di categoria per l’Italia Under 21 di Calcio allenata da Paolo Nicolato, che questo pomeriggio affronterà all’FFA Academy Stadium di Yerevan, l’Armenia alle ore 18.30 Italiane. Gli azzurrini hanno raccolto quattro punti nelle prime due uscite, mentre i padroni di casa sono a quota tre pur con una partita giocata in più. L’Irlanda guida il Gruppo A con 10 punti in 4 gare, quindi per ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : calendario e orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e streaming (14 ottobre) : Nuova settimana di partite nelle Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020, con la giornata odierna che vedrà disputarsi ben sette partite, tutte alle ore 20.45, ad iniziare dal match esterno dell’Inghilterra, contrapposta alla Bulgaria, mentre l’Islanda rivelazione dell’ultima edizione ospiterà Andorra. Interessante anche la sfida tutta slava tra Kosovo e Montenegro, con la Serbia che invece andrà in scena in Lituania. ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati di oggi (13 ottobre). Olanda e Germania non sbagliano - si qualificano Polonia e Russia : Nove gare oggi per quanto riguarda le Qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020: si qualificano alla rassegna continentale Polonia e Russia, passo importante per Olanda, Germania ed Austria. Occasione persa dalla Croazia, torna a sperare l’Ungheria, ma la Slovacchia ha riposato questa sera. Nel Gruppo C l’Olanda fatica ma passa per 1-2 in casa della BieloRussia, mentre la Germania vince 0-3 in Estonia: le due favorite non ...