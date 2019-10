BTP ITALIA | OGGI PARTE LA VENDITA Buono del tesoro poliennale | le previsioni

BTP ITALIA : ?tutto quello che c’è da sapere sul nuovo collocamento che parte lunedì : Il nuovo titolo, con scadenza 28 ottobre 2027, offrirà una cedola minima garantita dello 0,6 per cento. Il collocamento ai risparmiatori retail è fino a martedì. Poi gli istituzionali

Emissione BTP ITALIA : tasso dello 0 - 60% fino al 2027 - le caratteristiche : Emissione Btp Italia: tasso dello 0,60% fino al 2027, le caratteristiche Al via la quindicesima Emissione del Btp Italia a otto anni: appuntamento fissato dal MEF per lunedì 21 ottobre 2019. Lo strumento finanziario rappresenta un’importante opportunità per gli investitori contro l’aumento dei prezzi grazie alle cedole che garantiscono un tasso reale annuo minimo che vengono pagate ogni sei mesi insieme alla rivalutazione del capitale su base ...