Brescia-Fiorentina | zero reti e ancor meno emozioni | sfuma la quarta vittoria della Viola

Serie A - il posticipo Brescia-Fiorentina finisce 0-0 : poche emozioni tra Balotelli e Ribery : L’ottava giornata di Serie A si chiude con il pareggio senza gol fra Brescia e Fiorentina. Al Rigamonti la gara, da poche emozioni vere, e’ caratterizzata dalla prima esclusione per scelta tecnica della stagione di Mario Balotelli e dal grave infortunio accorso a Daniele Dessena, uscito in lacrime e in barella. Fa rumore la decisione di Eugenio Corini di mandare Balotelli inizialmente in panchina con il peso dell’attacco ...

Calcio - Serie A 2019-2020. Il Brescia blocca la Fiorentina sullo 0-0 - incontro senza grandi emozioni : Il Monday Night dell’ottava giornata di Serie A si è concluso con un pareggio a reti bianche tra Brescia e Fiorentina, impegnate allo stadio Mario Rigamonti. I lombardi hanno così interrotto la striscia di tre vittorie consecutive dei Viola mettendo in cascina un punto importante nella lunga corsa verso la salvezza, mentre i toscani hanno perso una grande chance per agguantare il Cagliari a quota 14 punti in quinta posizione in classifica ...

Diretta/ Brescia Fiorentina - risultato live 0-0 - streaming : Balotelli pericoloso : Diretta Brescia Fiorentina streaming video tv: risultato live 0-0, formazioni ufficiali partita, valida per 8giornata del campionato di Serie A.

Calcio : posticipo - Brescia-Fiorentina 0-0 : 23.00 Finisce senza gol al Rigamonti il posticipo fra Brescia e Fiorentina, partita cominciata 15' più tardi del previsto perché i viola sono arrivati allo stadio in ritardo causa traffico. Subito a segno i lombardi con Ayè al 4' ma Calvarese annulla con l'ausilio del Var (Tonali comincia l'azione del gol toccando con la mano). Viola reattivi con Castrovilli e Lirola, ma Joronen è pronto. Nella ripresa ritmo lento e poche emozioni. Balotelli, ...

Brescia-Fiorentina - posticipato il fischio d’inizio del posticipo dell’8ª giornata di Serie A : i dettagli : La Fiorentina arriva in ritardo allo stadio: il posticipo dell’ottava giornata di Serie A spostato di un quarto d’ora Problemi a pochi minuti dal fischio d’inizio del posticipo dell’8ª giornata di Serie A: il match tra Brescia e Fiorentina è stato posticipato di un quarto d’ora. La partita inizierà alle 21.00 anzichè alle 20.45 a causa di problemi di traffico che hanno impedito ai Viola di arrivare in tempo in ...

Brescia-Fiorentina probabili formazioni : riecco Chiesa dal 1' - Corini con il dubbio Balotelli : BRESCIA FIORENTINA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Brescia-Fiorentina, match in programma questa sera allo stadio Rigamonti. Calcio d’inizio ore 20:45. Padroni di casa in campo con il solito 4-3-1-2, fuori Spalek, dentro Romulo nella posizione di trequartista. Nessuna novità in difesa, mentre a centrocampo Tonali agirà nelle vesti di […] L'articolo Brescia-Fiorentina probabili ...

Brescia-Fiorentina - probabili formazioni : Chiesa in dubbio - è sfida fra Ribery e Balotelli : Il posticipo del Monday night dell’8a giornata di Serie A, lunedì 21 ottobre alle ore 20,45, propone un’interessantissimo Brescia-Fiorentina, partita che promette tante emozioni e diversi goal, vista l'alta qualità dei protagonisti dei due attacchi. Brescia: affaticamento muscolare per Martella Eugenio Corini non vede l’ora di tornare a giocare, dopo la pausa e la gara rimandata col Sassuolo per la morte del patron neroverde Giorgio Squinzi, ma ...

Allerta meteo Serie A - a rischio rinvio Sampdoria-Roma : le ultime anche su Milan-Lecce e Brescia-Fiorentina : Allerta meteo Serie A – Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, le squadre sono al lavoro in vista dell’8^ giornata, si preannuncia un turno scoppiettante ed importante per gli obiettivi di scudetto, Champions League ed Europa League. Ma a tenere banco sono le condizioni climatiche con partite e rischio ed altre che potrebbero giocarsi in condizioni quasi al limite. Nessun problema per le ...

Biglietti Brescia-Fiorentina - come acquistare i tickets per l’ottava giornata di Serie A al Rigamonti : Torna la Serie A di calcio dopo la pausa per le Nazionali. Nel week-end si scende in campo per l’ottava giornata. Il posticipo del lunedì, in programma dunque il 21 ottobre alle 20.45, vedrà in campo allo Stadio Rigamonti Brescia e Fiorentina. Due delle squadre più sorprendenti di questo inizio campionato. I padroni di casa hanno spesso stupito, nonostante lo status di matricola: hanno a disposizione un Mario Balotelli in più per far ...

