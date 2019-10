Borse positivi tra incognita Brexit e progressi Usa-Cina Giù Atlantia

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 21 ottobre 2019) I «sostanziali» evidenziati dal vicepremier cinese nel negoziato Usa-favoriscono il rialzo dei listini azionari mentre l'attenzione è tutta puntata su Londra e sulle mosse del premier inglese per arrivare a un nuovo voto del Parlamento sull'accordo per l'uscita dall'Ue. In calo le esportazioni giapponesi a settembre: lo yen in discesa

