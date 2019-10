Bolivia | Evo Morales rischia il ballottaggio dopo 14 anni al potere

Fonte : fanpage

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Per la prima voltaquattro elezioni, il presidente della, Evo, sarà costretto al. Nessun candidato ha raggiunto una maggioranza assoluta e una rielezione diè minacciata dal risultato dell'ex presidente del Paese, Carlos Mesa. Per l'opposizione una rielezione significherebbe incoronarecome dittatore, mentre le popolazioni indigene lo accusano di aver sacrificato la terra per aumentare la produzione di carne destinata all'export verso la Cina.

simoventurini1 : RT @potere_alpopolo: Anche noi ci uniamo a quanti in tutto il mondo augurano la vittoria elettorale a @EVO (#EvoMorales) per le #presidenzi… - ChrisPeverieri : RT @global_project: #Bolivia Dopo l'ottimismo della campagna elettorale, per essere eletto presidente per la quarta volta, Evo #Morales dov… - domenicoxLaura : RT @potere_alpopolo: Anche noi ci uniamo a quanti in tutto il mondo augurano la vittoria elettorale a @EVO (#EvoMorales) per le #presidenzi… -