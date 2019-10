Boldrini | ' Non canto Bandiera Rossa perché non sono mai stata comunista'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Intervenendo al programma radiofonico 'Un giorno da pecora', in onda su Radio1, Lauraha commentato l'attuale situazione politica italiana, da Matteo Salvini al governo attuale, dal Jobs Act alle sfide per il futuro. Vuole un Partito Democratico plurale e aperto ai mondi dell'associazionismo ed ha anche confessato di aver sempre preferito 'Bella Ciao' a, in quanto afferma di non essere mai. 'Il Jobs Act ha svilito la dignità del lavoro' Ai microfoni di Radio1, ospite del programma Un giorno da pecora, Lauraha parlato del Partito Democratico e delle sfide che lo attendono. A suo avviso il partito dovrebbe aprire "un dibattito vero, mettendo i giovani al centro". Non risparmia critiche al Jobs Act, che per alcuni aspetti "ha svilito la dignità del lavoroquando non c'è la possibilità di rivalersi, il lavoratore non ha più diritti". ...

