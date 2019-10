BMX Freestyle | Coppa del Mondo 2019 | i convocati dell’Italia per la tappa di Chengdu

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) L’Italia parteciperà con sette atleti alladelladeldi BMXche si disputerà a(Cina) dal 31 ottobre al 3 novembre. Il CT Federico Ventura ha convocato: Alessandro Barbero, Elia Benetton, Emanuel Bettassa, Sara Canovi, Vittorio Galli, Francesco Mongillo, Gabriele Pala. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Pagni

DanielaIsetti1 : RT @ItaliaTeam_it: Settimo posto per @AlexBarberoBMX agli Europei di BMX Freestyle di Cadenazzo! La disciplina farà il suo ingresso nel p… - BeppeSammartino : RT @ItaliaTeam_it: Settimo posto per @AlexBarberoBMX agli Europei di BMX Freestyle di Cadenazzo! La disciplina farà il suo ingresso nel p… - ColucciLc : RT @ItaliaTeam_it: Settimo posto per @AlexBarberoBMX agli Europei di BMX Freestyle di Cadenazzo! La disciplina farà il suo ingresso nel p… -