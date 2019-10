Biologia evoluzionistica | studio italiano | il genoma si adatta alle variazioni

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Tutti gli organismi viventi risultano straordinariamenteti all’ambiente in cui vivono e lodei processi mediante i quali si è arrivati a un simile risultato nel corso del processo evolutivo è una delle questioni biologiche ancora fonte di intenso dibattito. In particolare, nell’ambito della, sono due i principali aspetti sui quali la discussione è ancora aperta: la velocità dei processi evolutivi di mutazione e selezione e la potenzialità dell’ambiente di agire attivamente sul patrimonio genetico () incidendo direttamente nello sviluppo e nell’evoluzione delle specie. La formulazione darwiniana classica attribuisce all’ambiente un ruolo di selezione degli organismi più adatti sulla base della loro costituzione genetica. Sotto questa ottica leambientali e la variabilità genetica sono visti come due fenomeni separati. Un nuovo ...