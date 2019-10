Biglietti Juventus-Lokomotiv Mosca | come acquistare i tickets per la Champions League

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Martedì 22 ottobre (ore 21.00) si giocherà, match valido per la fase a gironi della2019-2020. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del girone, i bianconeri vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva nel torneo in modo da mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. I ragazzi di Maurizio Sarri sono reduci dalla vittoria contro il Bayer Leverkusen mentre al pareggio avevano pareggiato con l’Atletico Madrid. I Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico un incontro che sicuramente regalerà grandi emozioni a tutti i tifosi e agli amanti del grande calcio che saranno sugli spalti per questa imperdibile serata di, il torneo più prestigioso e importante torna in campo dopo tre settimane ...

guido_molnar : @OfficialSSLazio Caro, voglio andare alla Juventus il 7 dicembre. Quando inizia la vendita dei biglietti sul sito w… - DominioBN : RT @DominioBN: Sono in vendita i biglietti per la finale di Supercoppa italiana Femminile del 27 Ottobre Stadio Dino Manuzzi Cesena ???? htt… - TUTTOJUVE_COM : Lecce-Juventus, biglietti già sold out per la sfida di sabato -