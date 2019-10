Biathlon | Dominik Windisch | “Prendo esempio da Bjoerndalen Con Lisa Vittozzi sono

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019), reduce dal ritiro svolto nel tunnel di Oberhof ed attualmente al lavoro ad Anterselva con i compagni della squadra A, è pronto a vivere una nuova stagione da protagonista. Il campione del mondo nella mass start ha tirato le somme sulla preparazione a poco più di un mese dal via delle competizioni e ci ha spiegato i motivi e i vantaggi della scelta di volersi allenare con il gruppo guidato da Hollrigl e Pozzi. Come è andato il raduno nel tunnel di Oberhof? “Abbiamo trovato dieci giorni di pioggia, neve e vento, fortunatamente allenandoci nel tunnel non abbiamo patito le condizioni del meteo. La neve del tunnel è artificiale e un po’ strana, transitando molti atleti non è il massimo per testare i materiali perchè è molto rovinata. Abbiamo fatto dei lavori intensi sugli sci che non era possibile svolgere sul ghiacciaio per via dell’altitudine, per cui è ...

