Berlusconi prova a fermare la campagna acquisti di Renzi

(Di lunedì 21 ottobre 2019) La direzione è tracciata e ora chi non segue quella linea è a rischio. "Già è andato via Toti, chi non vuole rimanere in Forza Italia può anche uscire", dicono nel partito azzurro. Il giorno dopo la manifestazione di piazza San Giovanni a Roma Silvio, raccontano i suoi, è ancora arrabbiato per chi ha deciso di non partecipare alla kermesse e intenzionato ad usare il pugno di ferro. Chi non si adegua alla posizione espressa dal popolo del centrodestra in piazza e guarda ad altre esperienze può anche lasciare il partito: questo il ragionamento del Cavaliere secondo quanto riferiscono fonti parlamentari forziste. L'ala moderata in Forza italia è comunque in fibrillazione. Soprattutto ora che Matteoha ufficializzato la partenza della. "A chi crede che c'è spazio per un'area liberale e democratica dico venga a darci una mano. Italia Viva è aperta", ha ...

