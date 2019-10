Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Ilbritannico ha deciso nel luglio scorso che l’Irlanda del Nord deve essere allineata in tutto e per tutto al resto del Regno Unito e ha stabilito la data del 21 ottobre come scadenza finale. Ma i deputati del Dup (protestanti unionisti) provano ad opporsi

fisco24_info : Belfast riapre il Parlamento per dire no alle leggi britanniche sull’aborto: Il Parlamento britannico ha deciso nel… - finanza24 : Belfast riapre il Parlamento per dire no alle leggi britanniche sull’aborto -