Basket | Aaron Craft si ritirerà al termine di questa stagione per diventare medico negli

(Di lunedì 21 ottobre 2019)si appresta ad affrontare l’ultimadella carriera da cestista prima di volareStati Uniti per coronare il suo sogno più grande:. La combo-guard classe 1991, attuale punto di riferimento del roster della Dolomiti Energia Trentino in Serie A ed EuroCup, ha superato il test d’ammissione per entrare nella scuola di medicina ad Ohio State ed ha così deciso di lasciare ila 28 anni per seguire la sua vera passione. “La passione per la medicina è qualcosa che coltivo da bambino perché amavo matematica e scienze – spiegaal Corriere della Sera – Ora mi affascina il fatto che richieda di coniugare talento e dedizione. Alla fine della mia vita spero di essere stato più di un giocatore che si tuffa per recuperare un pallone. Il mio obiettivo è aiutare gli altri e servire al meglio la società in cui vivo. Ci sono diversi modi ...

