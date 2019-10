Baseball | lutto per l’Italia | ci ha lasciato Paolo Cherubini | una leggenda del batti e

Fonte : oasport

per il baseball italiano, ci ha lasciati Cherubini. Si tratta di una leggenda del baseball e corri azzurro, uno dei primi giramondo dei diamanti italiani che ha legato il suo nome soprattutto a Milano e Parma vincendo due scudetti e quattro titoli europei passando poi anche per Novara, Firenze e Rimini. Il "Cheruba", com'era ribattezzato nel circuito, ci ha lasciati a 67 anni dopo 125 vittorie in Serie A (1192 strikeout), 25 presenze in Nazionale, due trionfi agli Europei (1975 e 1991), due partecipazioni ai Mondiali e una carriera proseguita fino a 46 anni. Le esequie si svolgeranno martedì 22 ottobre, alle ore 15.00, presso la Chiesa di San Giuliano in Borgo San Giuliano a Rimini.

