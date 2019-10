Bambini senza libri | poco sport e scuole pericolanti | quando la povertà comincia

Chieri (TO) - auto senza freno a mano investe 5 Bambini : Un'automobile senza passeggero, parcheggiata in salita senza freno a mano inserito, ha travolto questa mattina cinque bambini davanti all'asilo nido di Chieri, in provincia di Torino.È accaduto intorno alle 10.50 mentre i bambini si trovavano all'esterno della struttura scolastica. L'auto che li ha travolti, una Toyota Land Cruiser, sarebbe di proprietà del padre del titolare dell'asilo La casa nel bosco di Chieri.Cinque i bambini coinvolti, ...

