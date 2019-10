Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Unasenza precedenti, tutti insieme. Dal Then a The Age e così via. Tutti ini sono usciti con una prima pagina quasi completamente censurata per lanciare un appello congiunto per unad’informazione nel Paese dopo i raid della polizia federale nell’abitazione di una giornalista della News Corp e nella sede dell’emittente pubblica nazionale Abc. I blitz risalgono allo scorso giugno e sono stati ordinati in applicazione delle leggi di sicurezza nazionale per raccogliere documenti alla base di notizie imbarazzanti per il governo fatti trapelare da whistleblower. I media rispondono così agli “attacchi contro il diritto dei giornalisti” diconto al governo della sue azioni e di dire la verità al pubblico. L’alleanza delle grandi testate ha preso il via con il lancio domenica sera della campagna ...

MediasetTgcom24 : Australia, protesta dei quotidiani per la libertà di stampa: si autocensurano #australia - fattoquotidiano : Australia, i quotidiani si censurano: la protesta per chiedere maggiore libertà d’informazione dopo i raid della po… - franbellino : Australia, protesta dei quotidiani per la libertà di stampa: si autocensurano - TGCOM -