Audi - La e-tron Sportback su strada senza veli

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 21 ottobre 2019) L'trong> e-è oggi protagonista di una serie di foto spia che la ritraggono quasi del tutto priva di camuffature. La seconda elettrica dei Quattro anelli debutterà al Salone di Los Angeles, affiancando l'attuale e-con una carrozzeria da Suv-coupé dall'impostazione più dinamica.prima del Salone. Seguendo un copione già visto per le cugine endotermiche, come la Q8 e la Q3, la e-riprende il design del frontale e degli interni della e-e si differenzia nella zona posteriore, con montante e portellone più filanti e un diverso taglio delle portiere. Il prototipo protagonista delle immagini sembra vicino alla variante di serie, anche per quanto riguarda il design dei gruppi ottici posteriori. Sul portellone è inoltre presente un'appendice aerodinamica fissa e non mancano le telecamere posizionate al posto dei retrovisori ...

