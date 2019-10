Atletica – Alessia Trost a Sesto San Giovanni per allenarsi con la sua nuova guida tecnica

Atletica - Alessia Trost si separa da Marco Tamberi : la saltatrice cambia tecnico dopo tre anni : Le strade di Alessia Tamberi e Marco Tamberi si separano, la saltatrice in alto ha infatti deciso di cambiare il suo tecnico terminando così una collaborazione che era iniziata nell’autunno 2016 ad Ancona. Il feeling tra la friulana e il padre di GianMarco non era mai nato e i risultati della 26enne sono stati davvero molto deludenti, ben lontani dalle aspettative che c’erano sopra una ragazza dal grande potenziale che però non è mai ...

Atletica – Alessia Trost e Marco Tamberi si separano : definita la risoluzione del rapporto di collaborazione : Atletica: cambio di guida tecnica per Alessia Trost, definita la risoluzione del rapporto di collaborazione con Marco Tamberi È in vista un cambio di guida tecnica per il bronzo mondiale indoor del salto in alto Alessia Trost. La 26enne saltatrice delle Fiamme Gialle e l’allenatore Marco Tamberi hanno definito la risoluzione del rapporto di collaborazione iniziato nell’autunno 2016 ad Ancona. “Ho cercato, in questi tre anni, di ...

Atletica - Alessia Trost : “Dell’annata c’è poco da salvare e i Mondiali di Doha sono figli delle gare che ho disputato” : Stagione da archiviare in fretta per la saltatrice in alto Alessia Trost, che al “Messaggero Veneto” ha tracciato il bilancio dell’annata sportiva appena conclusa. L’azzurra ha parlato soprattutto del futuro e del lavoro da finalizzare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove vorrà essere protagonista. Sul 2019: “Non sono soddisfatta. Sicuramente dovrò cambiare qualcosa: non sono venuta ad Ancona per non andare ...

Atletica - Mondiali 2019 : Alessia Trost ed Elena Vallortigara fuori nell’alto - eliminazioni in serie per l’Italia : Prosegue la serie di eliminazioni per l’Italia ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, anche Alessia Trost ed Elena Vallortigara non sono riuscite a qualificarsi alla finale del salto in alto. Prestazione davvero sottotono delle azzurre che sono andate visibilmente in difficoltà a Doha (Qatar) e non sono riuscite a raggiungere un obiettivo che sembrava essere alla portata. La friulana Alessia Trost, capace sei anni fa di accedere ...

