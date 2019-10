Ascolti tv domenica 20 ottobre 2019 : Prime Time Su Rai 1 La serie Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, quinta puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Che Tempo che Fa, quarta puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il Borgo dei Borghi, quinta puntata, ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso ha registrato un netto di .000 telespettatori, ...

Ascolti TV | Domenica 20 ottobre 2019. Imma Tataranni tocca i 5 milioni e il 23.3%. Non è la D’Urso 12.9% - Fazio 8% e 7.1% - Giletti 5.6% : Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Nella serata di ieri, su Rai1 la quinta puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 5.040.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.103.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha interessato 1.932.000 spettatori (8%). A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo è stato visto da ...

Ascolti TV | Domenica 20 ottobre 2019 : Imma Tataranni - Sostituto Procuratore Nella serata di ieri, su Rai1 la quinta puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha interessato .000 spettatori (%). A seguire Che Tempo Che Fa – Il Tavolo è stato visto da 000 spettatori (%). Su ...

Ascolti Tv Domenica 20 ottobre : Ascolti Tv Domenica 20 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Live non è la D’urso – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Imma Tataranni 1a Tv- Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Che Tempo Che Fa– Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % World War Z – ...

Ascolti tv USA domenica 13 ottobre - il calo di Batwoman - la stabilità di The Rookie : Ascolti tv USA domenica 13 ottobre, cala Batwoman Ascolti tv USA domenica 13 ottobre – Come un lavoratore che ogni giorno timbra il proprio cartellino con stabilità e professionalità, così The Rookie resta stabile portando il suo pubblico ogni domenica davanti alla tv e recuperandone altri nei giorni successivi, 0.6 di rating 18-49 anni e 3,5 milioni, perdendo giusto qualche spettatore totale. In apertura di serata su ABC Kids Say the ...

Domenica in - boato in trasmissione. Mara Venier : "Il fantasma che gufa sugli Ascolti" - sconcerto su Rai 1 : Ci sono davvero i fantasmi negli studi di Rai 1? Il sospetto lo avanza Mara Venier in persona. Il tutto è avvenuto nel corso della puntata di Domenica In di Domenica 13 ottobre. La conduttrice stava ospitando Mika, un colloquio toccante nel quale l'artista ha parlato della battaglia contro il cancro

Ascolti tv - dati Auditel domenica 13 ottobre : Imma Tataranni vola a 4.8 milioni : Imma Tataranni conquista ancora la prima serata. L’episodio della nuova serie di Rai1 in onda domenica 13 ottobre ha toccato 4 milioni 881mila telespettatori e 22.93% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Live – Non è la D’Urso ha ottenuto 2 milioni 205mila telespettatori (13.91% di share). Su Rai2 la nuova stagione di Che tempo che fa, l’appuntamento in prima serata del programma condotto da Fabio Fazio, è stato ...

Mara Venier - Domenica In cresce ancora : gli Ascolti del 13 ottobre : ascolti Domenica In del 13 ottobre: Mara Venier cresce ancora Il giorno dopo le sfide Domenicali si va a spulciare gli ascolti tv al fine di vedere quale programma ha trionfato sull’altro. Ieri la puntata di Domenica In è stata pregna di ospiti e siparietti divertenti e il pubblico pare proprio abbia gradito perché ieri Mara Venier ha conquistato 2.750.000 spettatori pari ad uno share del 18.8% (nella prima parte) e 2.252.000 spettatori ...

Ascolti Domenica Live in crescita. Live Non è la d’Urso sfiora il 14% : Ascolti Domenica Live del 13 ottobre: Barbara d’Urso al 16,3% di share Domenica intensa, quella di ieri, con ancora il binomio Domenica Live e Live Non è la d’Urso. Quest’ultimo si sta per spostare al lunedì sera al posto di Temptation Island Vip onde evitare di incassare ulteriori flop. Ma prima di parlare degli Ascolti del programma serale di Barbara d’Urso, andiamo a elencare gli Ascolti di Domenica Live del 13 ...

Ascolti tv - domenica 13 ottobre 2019 : Imma Tataranni vola sempre più alto : Ascolti tv domenica 13 ottobre 2019 prima serata: i dati di Live-Non è la d’Urso e Imma Tataranni Una prima serata quella di domenica 13 ottobre ricca di programmi e fiction sul piccolo schermo. Per quanto riguarda gli Ascolti televisivi, a conquistare la scena è stata ancora Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai 1. […] L'articolo Ascolti tv, domenica 13 ottobre 2019: Imma Tataranni vola sempre più alto proviene da Gossip e ...

Ascolti Tv Domenica 13 ottobre - vince Imma Tataranni - Fazio a 1 - 8 milioni Fast & Furious 8 1 - 77 : Ascolti Tv Domenica 13 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Live non è la D’urso – Canale 5 – 2.205 milioni e 13.9% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Imma Tataranni 1a Tv – Rai 1 – 4.881 milioni e 22.9% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Che Tempo Che Fa– Rai 2 – 1.799 milioni e 7.6% + Il Tavolo 1.337 milioni ...

Ascolti TV | Domenica 13 ottobre 2019. Imma Tataranni domina (22.9%) - Non è la D’Urso 13.9%. Fazio non va oltre il 7.6%-7.2% battuto dal film di Italia1 (8.7%) : Imma Tataranni Nella serata di ieri, Domenica 13 ottobre 2019, caratterizzata dall’assenza del campionato di calcio, su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.881.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale 5 - dalle 21.23 all’1.22 – Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.205.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti tv domenica 13 ottobre 2019 : Prime Time Su Rai 1 La serie Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, quarta puntata, ha registrato 4.881.000 telespettatori, share 22,9%. Su Rai 2 Che Tempo che Fa, terza puntata, ha registrato 1.799.000 telespettatori, share 7,6%. Su Rai 3 Il Borgo dei Borghi, quarta puntata, ha registrato 1.224.000 telespettatori, share 4,8%. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso ha registrato un netto di 2.205.000 telespettatori, share ...

Ascolti TV | Domenica 13 ottobre 2019. Imma Tataranni domina (22.9%) - Non è la D’Urso 13.9% : Imma Tataranni Nella serata di ieri, Domenica 13 ottobre 2019, caratterizzata dall’assenza del campionato di calcio, su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di .000 spettatori con il % mentre Che Tempo Che Fa – ...