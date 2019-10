Ascolti tv del 20 ottobre | Imma Tataranni supera i 5 milioni di spettatori

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Nuova vittoria nella prima serata domenicale per la fiction di Rai1– Sostituto Procuratore, che per la penultima puntata cresce conquistando 5.040.000e il 23.3% di share. Al secondo posto, su Canale5 Live – Non è la D’Urso che totalizza (dalle 21.22 all’1.23), 2.103.000e il 12.9% di share, in flessione rispetto alla scorsa settimana. Cresce invece e si conferma al terzo posto, Che Tempo Che Fa su Rai2, che ottiene 1.932.000e l’8% di share (in seconda serata ‘Che Tempo Che Fa – Il Tavolo’ regista 1.330.000con il 7.1% di share). A seguire, tra gli altridi prime time: World War Z su Italia 1 (1.391.000, share 6.2%), ‘Il Borgo dei Borghi’ su Rai3 (1.053.000, share 4.6%), Non è l’Arena con lo scontro tra Pamela Prati e Roberto ...

