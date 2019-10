Ancora guai per il sensore delle impronte digitali dei Samsung Galaxy S10 e Note 10

Inter - Sensi Ancora ko : problema alla coscia - non recupera per il Borussia in Champions. Conte è nei guai : Un nuovo problema fisico rallenta il recupero di Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter, in fase di reinserimento in gruppo a seguito dell'elongazione dell'adduttore che si era procurato durante Inter-Juventus, ha accusato un piccolo fastidio alla coscia destra durante l'allenamento di giovedì.

Gascoigne Ancora nei guai : è accusato di aver aggredito una donna in treno : Non finiscono i guai per l’ex centrocampista dell’Inghilterra Paul Gascoigne, nelle ultime ore è stato infatti accusato di aver aggredito una donna a sfondo sessuale. Nel dettaglio Gazza avrebbe tentato di baciare una donna su un treno verso Newcastle mentre era visibilmente ubriaco, come riporta il procuratore della Teesside Crown Court nell’Inghilterra nord-orientale, il 52enne ex centrocampista di Newcastle United, ...

A San Siro è spettacolo! Vince la Juve - ma prima Ancora il calcio : Higuain Ancora mattatore [FOTO] : Inter-Juventus live – Il match più atteso, più desiderato e voluto. Non solo dai tifosi nerazzurri e bianconeri, ma dall’Italia, anche dal mondo. Sold out e record d’incassi a San Siro per il derby tricolore per eccellenza. prima contro seconda, distanziate da due punti. L’Inter degli ex Conte e Marotta, la nuova Juve di Sarri. Gara non ancora determinante per il prosieguo del torneo, sicuramente significativa per ...

Infortunio Diawara - Ancora guai per la Roma : si ferma il centrocampista [FOTO] : Infortunio Diawara – Si stanno giocando le gare delle 15 valide per la 7^ giornata del campionato di Serie A, partite importanti per le zone alte e basse della classifica. Ha regalato emozioni nei primi 45 minuti la sfida tra Roma e Cagliari, vantaggio per la squadra di Maran con il calcio di rigore siglato da Joao Pedro, poi il pareggio con un autogol di Ceppitelli dopo una giocata ottima da parte di Kluivert. Il tecnico Fonseca ha ...

Atletico-Juventus : Sarri dovrebbe preferire Ancora Higuain-CR7 con Dybala in panchina : La Juventus stasera a Madrid contro l'Atletico cerca di iniziare al meglio il proprio girone. Maurizio Sarri dovrebbe ancora tenere in panchina Paulo Dybala, il tridente offensivo quindi potrebbe essere composto da Bernardeschi, Higuain e ovviamente Cristiano Ronaldo. Atletico-Juventus sfida infinita L'anno scorso la Juventus riuscì a ribaltare lo 0 a 2 subito proprio a Madrid contro l'Atletico grazie alle tre reti di Cristiano Ronaldo. Stasera ...