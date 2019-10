Amazfit GTS torna disponibile all’acquisto sull’e-shop di Amazfit

Provate a vincere un Amazfit GTS con questo concorso ufficiale : Volete Provate a vincere un Amazfit GTS? Date libero sfogo alla fantasia e descrivete la vostra watchface ideale sulla pagina Facebook di Amazfit Italy L'articolo Provate a vincere un Amazfit GTS con questo concorso ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Amazfit GTS tornerà in vendita da questa sera - ma a piccoli lotti giornalieri : Finalmente Amazfit GTS tornerà in vendita sul negozio ufficiale da questa sera, però dovrete essere veloci! L'articolo Amazfit GTS tornerà in vendita da questa sera, ma a piccoli lotti giornalieri proviene da TuttoAndroid.

Adesso in lingua italiana l’Amazfit GTS : partito l’aggiornamento 0.0.6.31 : Aveva fatto scalpore fin dal primo giorno della sua presentazione lo smartwatch Amazfit GTS, ma oggi avrete anche un motivo in più per cui puntarci ad occhi chiusi (ricordandovi che il modello non integra la possibilità di effettuare un ECG, come qualcuno aveva potuto credere qualche settimana fa). L'indossabile include uno schermo ampio e luminoso, una batteria di lunga durata (che al giorno d'oggi è un lusso per un dispositivo di questo tipo) ...

Debutto in italiano per Amazfit GTS grazie al nuovo firmware : Amazfit ha celebrato degnamente il Debutto sul mercato italiano del suo ultimo gioiellino, Amazfit GTS, che ha fatto segnare immediatamente il tutto esaurito. Lo smartwatch/sportwatch infatti non è disponibile all’acquisto e sarà necessario attendere che Huami evada tutti i pre ordini, prima di poterlo acquistare. Proprio in occasione ella commercializzazione in Italia è arrivato un aggiornamento dell’app Amazfit, disponibile ...

Amazfit GTS con o senza ECG? Arriva la risposta : In molti eravamo convinti che Amazfit GTS fosse in grado di effettuare un elettrocardiogramma completo, ma invece non è così: il prodotto manca dei sensori elettrici specifici per ottemperare alla funzione. Come riportato da 'tuttoandroid.net', la confusione è nata per l'interpretazione di alcune parole pronunciate in sede di presentazione: i dirigenti avevano parlato della possibilità di una variante medica che fosse dotata di certi sensori; ...

Huami conferma : Amazfit GTS non può effettuare elettrocardiogramma : Huami ha confermato che la versione attuale di Amazfit GTS non è in grado di effettuare un elettrocardiogramma, a differenza di quanto annunciato inizialmente. L'articolo Huami conferma: Amazfit GTS non può effettuare elettrocardiogramma proviene da TuttoAndroid.

Amazfit GTS arriva in Italia a un prezzaccio : la nostra anteprima con Stratos 3 : All'IFA 2019 c'era anche Amazfit, che ha mostrato i due ultimi nati, Amazfit GTS e Amazfit Stratos 3. Li abbiamo provati in anteprima per voi, ecco le nostre impressioni. L'articolo Amazfit GTS arriva in Italia a un prezzaccio: la nostra anteprima con Stratos 3 proviene da TuttoAndroid.