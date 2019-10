Fonte : romadailynews

(Di lunedì 21 ottobre 2019)del giorno la proviamo iniziare la nuova settimana queste torta e io ve lo dico eh io ho guardato un attimo in agenda Mamma mia ragazzi Ragazzi Buongiorno amici amiche Ben ritrovati da Francesco Vitale Oggi è lunedì Iniziamo una nuova settimana il 21 ottobre la chiesa Ricorda i santi le Orsola e compagni Martiri Orsola da Ursus nome latino indicante orso come personale ebbe larga diffusione sin dall’epoca romana in solitudine lavoro idee organizza il lavoro rende Lucente la frase quando finalmente si sente a posto va in cerca di avventure nuove emozioni L’amore nasce per caso in situazioni molto romantiche finisce per la prepotenza propria o dell’altro si imbatte Infatti uomini cheniente cercano di sottometterla alla sensazione che la sua velocità non si è mai completa ha una particolare predilezione per la gente nuova legata al mondo dello spettacolo e noi ...

