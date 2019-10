Allerta Meteo Valle D’Aosta | criticità gialla su tutta la regione

Allerta Meteo Piemonte : ancora maltempo - criticità arancione nel Nord della regione : Rimane l‘Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Nord del Piemonte per le ulteriori forti piogge previste, che determineranno – segnala la Protezione civile regionale – un ulteriore innalzamento dei corsi d’acqua e del livello del Lago Maggiore e d’Orta. Allerta gialla su alto vercellese e biellese. Sulle zone al confine con la Liguria, saranno possibili temporali molto forti nel tardo pomeriggio e in ...

Il maltempo spaventa il Nord/Ovest - nuova pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : forti piogge su Liguria - Piemonte e Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Persistono gli effetti della profonda saccatura che da giorni sta determinando un flusso di correnti caldo-umide meridionali sul Paese. Pertanto continueranno intense precipitazioni sul nostro settore Nord-occidentale, con fenomeni che localmente risulteranno di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Decide di andare in cerca di funghi nonostante l’Allerta Meteo : trovato morto : Un cercatore di funghi disperso da ieri pomeriggio nei boschi di Fontanigorda, nell’entroterra di Genova, è stato trovato morto da un altro fungaiolo nella tarda mattinata di oggi nei pressi del passo del Fregarolo. Le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco, era iniziate ieri sera intorno alle 22. Per recuperare la salma dell’uomo, che era andato in cerca di funghi mentre era in vigore l’allerta meteo arancione, è stato ...

Allerta Meteo Piemonte : ancora pioggia - cresce il livello del Lago Maggiore : La vasta saccatura presente sulla Spagna continua a interessare il Piemonte con flussi umidi da sud. Dopo la temporanea attenuazione delle precipitazioni nel corso della giornata odierna, dal pomeriggio – spiega Arpa Piemonte in una nota – è attesa una nuova intensificazione nel verbano, alto novarese, alto vercellese e biellese. Precipitazioni molto forti a carattere di rovescio sono attese in serata anche sul basso alessandrino al ...

Allerta Meteo Liguria : scenario “fortemente instabile” - criticità modificata e prolungata [DETTAGLI] : “Dopo il violento ma breve passaggio temporalesco tra la notte e il primo mattino, lo scenario Meteo sulla Liguria resta, comunque, fortemente instabile“: Arpal ha dunque modificato e prolungato l’Allerta Meteo per temporali e piogge diffuse con queste modalità: Centro ponente e bacini padani di levante (zone b, d, e) arancione dalle 13 fino alla mezzanotte di oggi, poi gialla fino alle 8 di domani martedi’ 22 ottobre Levante (zona ...

Liguria Allerta Meteo 21 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion In base alle condizioni Meteo previste sul territorio della Liguria, la Protezione Civile ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulle criticità. L’Allerta passa da grado Rosso ad Arancio sui settori B e D fino a fine giornata, poi gialla fino alle 8.00 di martedì 22 Ottobre 2019. Nella nota previsionale si legge: Nel corso della giornata è attesa una nuova ...

Meteo - Allerta rossa dalle 20 di oggi alle 15 di lunedì su Genova e Savona. Scuole chiuse : ecco dove : L'assessore Giampedrone ha annunciato che «ci attendiamo una perturbazione importante e lenta: dalle 20 saliamo al grado massimo sui bacini B e D sino alle 15 di domani»

Nubifragi ed esondazioni - se maltempo significa ormai “Allerta meteo” : Il nord Italia si è svegliato sotto i colpi del maltempo. Dopo una siccità che andava avanti da mesi, con fiumi e bacini lacustri in prosciugamento e vicini al record negativo, è arrivata la tanto agognata pioggia. Ma, come accade sempre più spesso negli ultimi tempi, si è trattato di un fenomeno straordinario in termini di violenza. Milano è in tilt. Sono caduti alberi, è esondato il Seveso, così come sono inaccessibili i sottopassi per ...

METEO GENOVA E SAVONA : Allerta ROSSA/ Maltempo - temporali e tempesta di fulmini : ALLERTA METEO ROSSA oggi a GENOVA e SAVONA: Maltempo con temporali di fulmini e acqua, allagamenti e frane, ecco la situazione.

Allerta Meteo Estofex - il maltempo non molla il Nord-Ovest : continua il pericolo nubifragi : Allerta Meteo – continua il maltempo al Nord Italia: nella notte, allagamenti ed esondazioni in Liguria e nubifragio a Milano, che ha allagato gran parte della città. Anche oggi Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo in corso. Livello 1 per il Nord-Ovest dell’Italia e la Francia sudorientale, principalmente per isolati nubifragi. Livello 2 per Maiorca, principalmente per nubifragi, grandine di grandi ...

Allerta Meteo rossa a Genova e Savona/ Maltempo - allagamenti e frane : scuole chiuse : Allerta meteo rossa oggi a Genova e Savona: Maltempo provoca allagamenti e frane, situazione in lieve miglioramento ma scuole restano chiuse.

Meteo - Allerta rossa nel cuore della Liguria : scuole chiuse a Genova e Savona : Il peggiorare delle condizioni Meteorologiche ha portato la Protezione Civile regionale ligure a trasformare da arancione a rossa l'allerta Meteo sulle zone centrali della regione, ovvero le province di Savona e Genova, dove "le scuole resteranno chiuse" a causa delle intensissime precipitazioni e dei fulmini.Continua a leggere

Nubifragio su Milano : strade allagate - scuole chiuse - problemi a metro - bus e tram Allerta in Liguria - Meteo : Viale Elvezia è chiuso a causa di un albero caduto. Disagi lungo il parco Sempione. Viale Don Luigi Sturzo è allagata. In via Legnano i tram sono fermi in direzione Lega Lombarda e in via Melchiorre Gioia e in via Tonale non vanno i semafori