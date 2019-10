Allerta meteo rossa a Genova e Savona Maltempo | allagamenti e frane | scuole chiuse

Meteo - Allerta rossa nel cuore della Liguria : scuole chiuse a Genova e Savona : Il peggiorare delle condizioni Meteorologiche ha portato la Protezione Civile regionale ligure a trasformare da arancione a rossa l'allerta Meteo sulle zone centrali della regione, ovvero le province di Savona e Genova, dove "le scuole resteranno chiuse" a causa delle intensissime precipitazioni e dei fulmini.Continua a leggere

Nubifragio su Milano : strade allagate - scuole chiuse - problemi a metro - bus e tram Allerta in Liguria - Meteo : Viale Elvezia è chiuso a causa di un albero caduto. Disagi lungo il parco Sempione. Viale Don Luigi Sturzo è allagata. In via Legnano i tram sono fermi in direzione Lega Lombarda e in via Melchiorre Gioia e in via Tonale non vanno i semafori

Meteo - scatta l'Allerta rossa in Liguria : scuole chiuse e famiglie evacuate : Meteo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse che...

Maltempo - Allerta meteo in Piemonte : chiusa una strada statale a Formazza : Per l’allerta Maltempo, dalle ore 22 di questa sera, sulla strada statale 659 Valle Antigorio e Val Formazza sara’ chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto nel territorio di Formazza di circa 4 chilometri compreso tra la frazione Canza e la localita’ Cascate Toce. La chiusura “e’ prevista – spiega Anas – dal piano e dalle relative procedure di allertamento per criticita’ idrogeologica, di intesa ...

Allerta meteo fino a domani in Liguria : 21.00 Non solo nella provincia di Savona e nel Genovese, le scuole domani, con la Liguria in Allerta meteo (rossa al centro e arancione a Ponente e Levante) resteranno chiuse quasi ovunque. Confermato il quadro di Allerta meteo della Protezione civile, fino alle 15 di domani. "Rimanere in casa, chi può farlo, e muoversi solo in caso di reale necessità". Così il presidente della Regione Liguria, Toti. Gli innalzamenti dei corsi d'acqua sono già ...

Liguria - Allerta meteo : scuole chiuse - Comune di Genova : «Pronti a bloccare aree della città» : meteo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che...

Liguria - Allerta meteo : scuole chiuse - il Comune di Genova : «Pronti a bloccare aree della città» : meteo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che...

Liguria - Allerta meteo : scuole chiuse - il Comune di Genova : «Pronti a bloccare aree della città» : meteo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che...

Allerta meteo al Nord - estate piena al Sud : ecco le immagini che arrivano dallo Stretto di Messina [GALLERY] : L’Italia è messa sotto scacco dal clima. Mentre al Nord imperversa il maltempo, tanto da far scattare l’Allerta meteo per alcune regioni, al sud si rischia quasi la siccità, con un caldo decisamente fuori stagione. Nello Stretto di Messina, dove oggi si sono raggiunti picchi di 24° C, andare in spiaggia in costume e fare un bagno è ancora possibile. Nella gallery una serie di foto scattate questa mattina. L'articolo Allerta meteo al ...

Allerta meteo rossa in Liguria/ Maltempo - domani scuole chiuse : famiglie evacuate : Liguria, Allerta meteo rossa fino a domani sera: Maltempo in tutto il centro Nord, allagamenti e famiglie evacuate. scuole chiuse a Genova e altri comuni

Maltempo - Allerta meteo e scuole chiuse lunedì : l’elenco delle regioni e città interessate : allerta rossa in Liguria e allerta arancione in tre regioni al Nord domani, lunedì 21 ottobre. In alcune zone della Liguria le scuole resteranno chiuse a causa del Maltempo. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale.Continua a leggere

Pioggia - vento - grandine : scatta l'Allerta meteo al Nord : Per il Nord sarà un inizio settimana all'insegna del maltempo. La regione più colpita dovrebbe essere la Liguria: le condizioni meteo previste hanno portato a valutare per domani, lunedì 21 ottobre, l'allerta rossa. Stando a quanto riportato dal Dipartimento della protezione civile, nelle prossime ore condizioni meteorologiche avverse potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche: le precipitazioni sul settore ...

Allerta meteo rossa in Liguria Lunedi' 21 Ottobre : scuole chiuse in tanti comuni [ELENCO] : La perturbazione atlantica che da molte ore staziona praticamente sempre sulle stesse aree, cioè quelle del nord-ovest, insisterà ancora nella giornata di domani, Lunedì 21 Ottobre. Le piogge...

Meteo - scuole chiuse in Liguria per l'Allerta rossa : famiglie evacuate. Lunedì nero al Centro-Nord : Meteo, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse che...