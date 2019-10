Alle elezioni presidenziali in Bolivia a meno di sorprese ci sarà un ballottaggio tra Evo

Elezioni Svizzera - proiezioni : “Verdi oltre il 10% Alle legislative - sono il quarto partito” : L’onda verde registrata in Europa prosegue anche in Svizzera. Si profila una bella vittoria dei partiti ecologisti alle Elezioni legislative in cui oltre 4.600 candidati sono in corsa per i 246 seggi delle due Camere. Stando alla prima proiezione nazionale nel Consiglio Nazionale (Camera del popolo) i Verdi, formazione di sinistra guidata da Regula Rytz, supererebbero con il 12,7 % il partito dei popolari democratici (Ppd, centro) e ...

Leopolda 10 - Bellanova : “Impossibile stare nel Pd - nuovo partito necessario. M5s? Alle prossime elezioni saremo avversari” : “Abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Abbiamo fatto lo stesso con Giuseppe Conte, che mi ha detto informalmente che ci farà avere una data”. Così Teresa Bellanova parlando della manovra al termine dei tavoli tematici alla Leopolda 10, in corso a Firenze. “Abbiamo fatto un nuovo partito perché non si poteva più stare nel Pd – ha aggiunto – Alle prossime ...

Governo - Boschi : “Con Pd siamo al governo insieme - ma saremo avversari Alle elezioni” : Al cinema Adriano di Roma la presentazione dei comitati di azione civile di ‘Italia Viva‘ con Maria Elena Boschi, Roberto Giachetti, Luciano Nobili, Ettore Rosato. E’ proprio Maria Elena Boschi a rispondere ai cronisti sui rapporti con i dem: “Stiamo facendo un lavoro serio sulla legge di bilancio. Abbiamo un impegno che porteremo avanti nell’interesse del paese, agli appuntamenti elettorali saremo avversari come è ...

I candidati Alle elezioni regionali in Umbria : nomi - partiti e liste : Domenica 27 ottobre si terranno le elezioni regionali in Umbria: la regione arriva all'appuntamento del voto in anticipo rispetto alla fine della legislatura, che era prevista tra un anno. I candidati al ruolo di Governatore sono otto, ma la sfida è principalmente tra Donatella Tesei, la candidata del centrodestra unito, e Vincenzo Bianconi, il candidato civico dell'alleanza M5S-PD. Ecco i nomi e le liste dei candidati, sia per quanto riguarda i ...

Elezioni Umbria - quasi sei milioni di euro della ricostruzione post terremoto Alle aziende del candidato presidente di Pd e M5s : Più dell’80% dei fondi per la ricostruzione post terremoto di Norcia sono finite alle società di Vincenzo Bianconi. Il candidato governatore dell’Umbria sostenuto dal Pd e Movimento 5 stelle è a capo di un gruppo di aziende attive nella ricezione turistica. In totale sono quasi sei milioni i fondi pubblici arrivati per ristrutturare gli hotel di proprietà dei Bianconi. Altri due milioni e mezzo, invece, sono stati erogati in cambio ...

Rory Stewart - ex candidato alla leadership del Partito Conservatore britannico - si candiderà Alle elezioni per il sindaco di Londra come indipendente : Rory Stewart, ex candidato alla leadership del Partito Conservatore britannico, ha annunciato su Twitter che si candiderà come indipendente alle elezioni per il sindaco di Londra che si terranno il prossimo anno: gli altri candidati saranno il laburista Sadiq Khan,

Perché far votare i sedicenni Alle elezioni è cosa buona e giusta : Quasi casualmente, si è riaperto il dibattito per permettere ai sedicenni di votare alle elezioni: favorevoli il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i leader di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. E questo, fuor di retorica, probabilmente sarebbe anche il momento adatto...Continua a leggere

Elezioni Austria - favorito Kurz ma resta l'incognita della governabilità | Alle urne dopo lo scandalo "Ibizagate" : Il voto anticipato reso necessario dopo la sfiducia al governo Kurz per lo scandalo che aveva travolto il partner di coalizione Fpoe

Hong Kong - proteste e scontri con la polizia nel quinto anniversario di Occupy Central. Joshua Wong : “Mi candido Alle elezioni locali” : Si riempiono ancora le piazze di Hong Kong. L’ex colonia britannica dal 1997 passata sotto la sovranità di Pechino in base al principio “un paese, due sistemi” da mesi è attraversata dalle manifestazioni indette in seguito alla proposta di legge, poi ritirata, che prevedeva l’estradizione in Cina e organizzate organizzato dal Civil Human Rights Front. Anche oggi migliaia di persone si sono radunate a Tamar Park per ricordare i cinque ...

Napoli - de Magistris scioglie le riserve : «Mi candiderò Alle prossime elezioni politiche» : «Quando quest'estate c'è stata la crisi e il Paese sembrava scivolare nell'assoluta ingovernabilità, ho detto quello che pensavo e che penso: quando ci saranno le...

Da Llorente il bello a Sánchez el Guapo : la Spagna di nuovo Alle elezioni : Non c'è solo Fernando Llorente, il bello del calcio, ad occupare in questi giorni le pagine di quotidiani e schermi di cellulari e pc. Per chi segue la politica internazionale è un...

Elezioni 2019 - italiani Alle urne per le Regionali : le date e i candidati : Gli italiani potranno dire la loro alle urne: restano infatti tre importanti appuntamenti elettorali nel calendario...

Umbria - Bianconi candidato 5S-Pd Da Federalberghi Alle elezioni : Non sarà Francesca Di Maolo la candidata civica di M5S e Pd in Umbria. La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi ha sciolto le riserve e ha deciso di continuare nel suo impegno educativo, sottraendosi quindi alla richiesta di impegnarsi in politica Segui su affaritaliani.it