Alitalia | proroga condizionata dal Mise | «Peserà la lettera di Atlantia»

Alitalia : il ministro Patuanelli perplesso - si va verso una proroga condizionata : Si va verso una proroga condizionata per Alitalia. La richiesta di almeno altre otto settimane avanzata da Fs e Atlantia ha incontrato infatti le perplessità sia dei commissari, sia del ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, cui spetta la decisione definitiva sulla proroga. Per questo i commissari pretendono ora un ruolo maggiore, richiedendo di avere una “interlocuzione diretta e immediata con ...

Alitalia - Patuanelli : non resterà a terra. Proroga dei termini da definire. Lufthansa esperienza passata : Proroga dei termini, prestito ponte, Lufthansa. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli è intervenuto sul dossier infinito di Alitalia, intervistato a SkyTg24 economia

Alitalia - settima proroga per l’offerta vincolante. Atlantia mette quattro paletti per partecipare al piano di rilancio : settima proroga per Alitalia. Dopo 29 mesi di gestione straordinaria arriva l’ennesimo rinvio. La cordata guidata dalle Ferrovie dello Stato non è riuscita a formalizzare un’offerta definitiva per il vettore italiano. Atlantia si è detta disponibile a proseguire il confronto per la definizione di un’offerta vincolante, ma pone quattro condizioni per andare avanti. Inoltre, sullo sfondo, resta il fatto che per il gruppo dei ...

Alitalia - martedì scade il termine Verso l'ennesima proroga. Rumors : Si apre l'ennesima settimana decisiva per Alitalia. Martedi' 15 scade il termine entro cui va presentata l'offerta vincolante da parte della cordata guidata da Fs e, per lo stesso giorno, si e' riconvocato il Cda di Atlantia per le "delibere inerenti". La holding dei Benetton lascia aperta qualsiasi ipotesi in vista della scadenza. E se dal fronte del governo viene ribadito il no a una nuova iniezione di denaro, si ...

Alitalia - intesa su proroga cassa integrazione per 1.075 dipendenti fino al 31 dicembre 2019. I sindacati : “Preoccupati - ora tocca al governo” : Alitalia e i sindacati hanno raggiunto l’accordo sulla proroga della cassa integrazione straordinaria, in scadenza oggi 23 settembre. La proroga è fissata al 31 dicembre e prevede un numero massimo di lavoratori da collocare in Cigs a rotazione: 75 dipendenti per il personale navigante comandanti, 320 per il personale navigante di cabina e 680 per il personale di terra. La richiesta iniziale dei commissari di Alitalia – per 1.180 ...

Alitalia - tutti gli scenari possibili dopo la proroga : Il governo ha concesso la proroga di un mese, fino al 15 ottobre, per la presentazione dell'offerta vincolante e definitiva delle Ferrovie dello Stato per l'acquisto delle attività della compagnia ma il probabile rimpasto in arrivo al vertice di Atlantia, il potenziale quarto socio della cordata Fs, potrebbe complicare le trattative in corso

Alitalia - Mise : ok proroga al 15 ottobre : 21.55 Un altro mese per chiudere su Alitalia. Su richiesta dei Commissari straordinari, il ministro dello Sviluppo economico, Patuanelli, ha autorizzato la proroga al prossimo 15 ottobre del termine per la presentazione dell'offerta vincolante e definitiva per Alitalia da parte di Ferrovie dello Stato. Questo, si legge in una nota del Mise, al fine di permettere al consorzio acquirente di definire i dettagli del piano di rilancio della ...

Alitalia - slitta il termine per la presentazione dell’offerta vincolante : proroga al 15 ottobre : slitta di un mese il termine per la presentazione dell’offerta vincolante di acquisto di Alitalia. Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, come richiesto dai commissari straordinari, ha firmato la proroga che permetterà alla newco formata da Gruppo Fs, Atlantia, Tesoro e Delta Airlines di definire la proposta entro il prossimo 15 ottobre. La precedente scadenza era fissata al 15 settembre e da settimane era già chiaro che ...

Alitalia - proroga per l’offerta è dietro l’angolo : richiesti altri 6 mesi di cassa integrazione. Fs e Atlantia maggiori azionisti della nuova società : Per il salvataggio Alitalia si va ai tempi supplementari. Le Ferrovie si preparano a sforare la scadenza del 15 settembre, fissata per la presentazione dell’offerta definitiva per la nuova compagnia aerea. Si va quindi verso la sesta proroga che farà probabilmente slittare l’operazione ancora di un mese e mezzo (31 ottobre). Intanto però il ministero dello Sviluppo economico dovrà varare i nuovi ammortizzatori sociali che allungano ...

Alitalia : il 12 via esame proroga Cigs : 19.42 I sindacati sono stati convocati dal ministero del Lavoro giovedì 12 settembre per avviare il confronto sulla proroga della Cassa integrazione chiesta dai commissari di Alitalia. L'attuale Cigs scade il 23 settembre. I commissari hanno chiesto una proroga di 6 mesi dal 24 settembre al 23 marzo 2020 per complessivi 1.180 dipendenti, di cui 80 comandanti, 350 assistenti di volo e 750del personale di terra. Si tratta di una cifra superiore ...

Alitalia verso una nuova proroga Fs-Atlantia vogliono stanare Delta : Alitalia verso un’altra proroga. Mentre il neo ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli prova nonostante a scongiurare ulteriori rinvii (il 15 settembre scadrebbe il termine), Fs e Atlantia chiedono maggiori garanzie al socio americano Delta. Secondo quanto scrive Milano Finanza, Segui su affaritaliani.it

Alitalia - forse proroga significativa : 19.00 Ancora una proroga dei termini per presentare l'offerta vincolante e il piano industriale per Alitalia. Lo indicano fonti vicino al dossier, secondo cui questo nuovo slittamento è dovuto al fatto che i lavori in corso tra i potenziali nuovi soci, ossia Mef, Fs, Atlantia e Delta, sono ancora lontani da una soluzione sul piano industriale, per cui si andrà oltre la scadenza del 15 settembre. E la proroga non dovrebbe essere solo di 7 ...