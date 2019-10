Alberto Urso a Londra | novità | “Non svegliatemi” Giordana | “Fiera di te”

Alberto Urso commuove e conquista Napoli : tutto esaurito al Teatro Augusteo : Si è da poco concluso il concerto di Alberto Urso al Teatro Augusteo di Napoli. Evento carico di emozioni quello per il vincitore di Amici, che non ha mai nascosto la propria passione per la musica napoletana. Un tour che proseguirà sabato 19 ottobre con il concerto nella sua Sicilia, a Catania, al Teatro Metropolitan, già sold out da diverso tempo. Tournéé che poi proseguirà a Bari, il 22 ottobre, a Torino il 25, a Firenze il 27, a Bologna il ...

Alberto Urso in palestra con la De Filippi : “Ho la schiena rotta” : Alberto Urso in palestra con Maria De Filippi. Risultato? Bloccato con la schiena Alberto Urso, ultimo vincitore di Amici, è approdato nella versione vip del talent show in veste di coach ma nella penultima puntata il cantante ha rivelato di esser andato in palestra con Maria De Filippi e di esser rimasto bloccato con la […] L'articolo Alberto Urso in palestra con la De Filippi: “Ho la schiena rotta” proviene da Gossip e Tv.

Amici - bomba di Elenoire Casalegno su Alberto Urso : "Per che vip ha perso la testa" - dramma con la Vernia? : Hai capito, Alberto Urso? L'ex vincitore di Amici al centro del gossip. E il programma di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, questa volta non c'entra. A parlare di Urso sono la coppia Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegio, che hanno detto la loro a Vite da Copertina, il programma che conducono s

Amici Celebrities - Alberto Urso e il retroscena scottante con una delle protagoniste : “Si è invaghito di lei” : Amici Celebrities ha cambiato giorno di programmazione e conduttrice. Non più il sabato sera ma il mercoledì; non più Maria De Filippi sul palco, ma Michelle Hunziker. Con buona pace del fedelissimo pubblico del talent a cui la conduzione della svizzera non è proprio andata giù. Il cambio al vertice ha fatto anche crollare gli ascolti. Se, infatti, nelle prime tre puntate si attestavano sul 20% di share circa, con oltre 3 milioni di ...

Alberto Urso : Sanremo 2020 e gossip ‘scottante’ su Laura Torrisi - spiffero : Alberto Urso parteciperà a Sanremo 2020. Poi il retroscena ‘scottante’ su Laura Torrisi: spifferi da Vite da Copertina Alberto Urso è stato uno dei personaggi più chiacchierati nell’ultima puntata di Vite da Copertina (14 ottobre 2019), il programma di Tv 8 dedicato alla cronaca rosa e condotto da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci. E proprio […] L'articolo Alberto Urso: Sanremo 2020 e gossip ‘scottante’ su ...

Amici - il video che smaschera Alberto Urso : "Preparati" - la minaccia a Valentina Vernia : Prosegue l'epopea-Instagram che vede come protagonisti Alberto Urso e Valentina Vernia, protagonisti di Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. I due infatti continuano a punzecchiarsi. E dopo l'ultimo video di Valentina pubblicato dall'ultimo vincitore di Amici, quest'ultimo ha subito

Anticipazioni Sanremo 2020 - tra i nomi dei possibili cantanti big Alberto Urso a Elodie : Fervono i preparativi per la nuova edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda da febbraio 2020 su Rai 1. Al timone della storica kermesse musicale, giunta alla sua 70° edizione ci sarà Amadeus, che in queste settimane si sta godendo anche il grande successo dal punto di vista degli ascolti con Soliti Ignoti, in onda nell'access prime time della rete ammiraglia. Sulle pagine del settimanale 'Spy' sono stati annunciati quelli che ...

Alberto Dandolo accusato di stalking verso Barbara D'Urso per profili fake su Instagram : Alberto Dandolo è stato recentemente accusato di stalking nei confronti di Barbara di D'Urso. A rivelarlo è stato lo stesso giornalista, secondo quanto riportato sul sito Dagospia. La conduttrice di Canale 5 ha presto appreso la notizia e ha deciso di inviare una lettera al portale informatico in questione. Nella missiva ha precisato di aver precedentemente sporto "una denuncia nei confronti di ignoti per un account fake di Instagram", grazie ...

Anche Ermal Meta nel nuovo album di Alberto Urso : Il Sole A Est arriva a novembre : Ci sarà Anche Ermal Meta nel nuovo album di Alberto Urso, Il Sole A Est. Lo annunciato il vincitore di Amici di Maria De Filippi nel corso di un'intervista per Il Fatto Quotidiano che ha raggiunto il web nelle scorse ore. Il Sole A Est è il titolo del nuovo progetto discografico di Alberto Urso in programma per il mese di novembre e vanterà al suo interno un brano firmato da uno degli autori (e cantautori) più apprezzati del panorama ...

Anticipazioni Amici Celebrities : Alberto Urso sostituito da Annalisa : Alberto Urso assente ad Amici Celebrities: sostituito da Annalisa Scarrone Il vincitore della diciottesima edizione di Amici, Alberto Urso, continua a stupire i suoi fan e i telespettatori del talent di Maria De Filippi. Diventato coach della Squadra Blu, nella puntata in onda sabato 5 ottobre i telespettatori vedranno Alberto Urso assente ad Amici Celebrities. Il cantante è impegnato in una delle sue tappe del Tour in giro per l’Italia. ...

