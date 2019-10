Aborto e matrimonio gay in Irlanda del Nord Da mezzanotte diverranno legali

Marocco - giornalista condannata a un anno di carcere per “Aborto illegale” e “relazione fuori dal matrimonio”. Amnesty : “Processo politico” : Un anno di carcere. È la pena comminata ieri alla giornalista marocchina Hajar Raissouni, condannata dal tribunale di Rabat per “aborto illegale” e “dissolutezza e relazione sessuale al di fuori del matrimonio”. Un caso che ha suscitato clamore e proteste, non solo in Marocco. Insieme a lei, sono stati condannati il fidanzato, Amin Rifaat, a un anno, il ginecologo a due anni di carcere più altri due di interdizione dalla professione medica, ...