9-1-1 | la terza imperdibile stagione in onda da stasera su FoxLife

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 22 ottobre 2019) 911, lada, martedì 22 ottobre, insu. La squadra dei pompieri di Los Angeles riparte da uno tsunami. Scheda e prime impressioni. Da oggi su FOX riparte uno dei procedurali più moderni attualmente innegli Stati Uniti. Si tratta di 911, nota serie sui vigili del fuoco di Los Angeles alle prese con i salvataggi più assurdi e stravaganti d’America. Laandrà ina partire da oggi, martedì 22 ottobre, su(canale 114 di Sky) alle 21:00. 911,: la trama La serie, arrivata alla suae creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, racconta le corse contro il tempo di polizia, paramedici e vigili del fuoco con un unico obiettivo: agire il prima possibile per evitare conseguenze irreparabili. 9-1-1 porterà ancora sullo schermo le avventure professionali di un gruppo di operatori di primo ...

ORossi33 : RT @Raicomspa: L'appuntamento imperdibile della settimana: il #23ottobre in edicola con @repubblica la terza stagione di #RoccoSchiavone… - Nico_Uff_Stampa : RT @Raicomspa: L'appuntamento imperdibile della settimana: il #23ottobre in edicola con @repubblica la terza stagione di #RoccoSchiavone… - Raicomspa : L'appuntamento imperdibile della settimana: il #23ottobre in edicola con @repubblica la terza stagione di… -