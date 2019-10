5 motivi per rivedere Cowboy Bebop

Fonte : wired

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Considerato, a ragion veduta, uno delle migliori serie animate mai prodotte, la seriecompie vent’anni il 21 ottobre. Ai suoi esordi in Giappone l’anime andò malissimo, poi, un po’ come Blade Runner, il tempo e soprattutto il successo nel mercato internazionale ne hanno consolidato lo statuto di cult. Realizzato dalla casa di produzioni animate Sunrise (la stessa di Gundam, Patlabor ed Escaflowne), è ambientata nell’anno 2071, in un futuro dove la Terra non è più abitabile e i suoi abitanti vagano in cerca di una nuova casa su Marte, Ganimede e le altre colonie disseminate nel sistema solare. Le avventure di Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine, Ed ed Ein, cacciatori di taglie dello spazio, sono racchiuse in 26 episodi entrati nella libreria di Netflix (e trasmessi per la prima volta su Mtv), piattaforma digitale che ha annunciato l’intenzione di produrre una ...

