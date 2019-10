Zlatan Ibrahimovic il sogno di gennaio di parecchi club italiani | ma dovrà andrà il

Fonte : baritalianews

(Di domenica 20 ottobre 2019) Uno dei più forti calciatori di tutti i tempiche con il suo fisico bestiale ha attratto tifosi di mezzo mondo è senza squadra e nel mirino die squadre. Per lunghi anni in Italia, ora dopo l’avventura conclusa con la squadra del Los Angeles Galaxy aspetta una chiamata per chiudere in maniera gloriosa la sua immensa carriera. Sono molte le squadre italiane che stanno cercando di accaparrarsi le prestazioni tecniche del forte centravanti svedese., secondo quanto riferito lui stesso a La Gazzetta dello Sport, è un giocatore ora da 20 gol nel nostro campionato. Il giocatore svedese ha avuto un’offerta dall’amico Mihajlovic per accasarsi al Bologna. Maha lasciato intendere che vuole ancora raggiungere obbiettivi più prestigiosi come la vittoria di un campionato o di una Champions League. Le squadre che potrebbero acquistare ...

mirkocalemme : Il rapporto di #Ibrahimovic e #Ancelotti è straordinario, quello tra #Raiola e #DeLaurentiis oramai costante. L'ape… - Eurosport_IT : 'Se starò qui avrete ancora qualcosa di cui scrivere...' ??? Personalità ne abbiamo, Zlatan Ibrahimovic? ?? - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Ibra: '#Mihajlovic mi vuole, tornerei in #Italia. A #Napoli per #Maradona, all'#Inter per lo #scudetto con #Conte. Disastro… -