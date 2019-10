Zingaretti | ' Se Renzi fa cadere il governo subito al voto con Conte premier'

Bruno Vespa : "Maggioranza divisa - l'asse Renzi-Di Maio contro Conte-Zingaretti. Ma occhio a Salvini" : L'opposizione dentro la maggioranza sulla manovra è "un guaio serio". Da un lato, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno, "si è creato l'asse Renzi-Di Maio che vuole smontare la manovra e rivedere gran parte delle norme controverse (e Conte ovviamente si rifiuta). Dall'altro un asse Cont

Ultimi sondaggi politico elettorali - boom di Salvini - sale Renzi - giù Zingaretti - profondo rosso per Di Maio : Sembra che la discesa della Lega nelle preferenze degli italiani sia terminata. Matteo Salvini e il suo partito iniziano a risalire nei sondaggi. La Lega si conferma il primo partito in Italia. Le percentuali sono molto lusinghiere per Matteo Salvini con un più 1% sulla scorsa settimana. Secondo gli Ultimi sondaggi la Lega è al 34,1 %. Un italiano su tre voterebbe oggi Lega. Oggi a Roma tutto il centrodestra si riunirà per protestare ...

SCENARIO/ Zingaretti salva Conte e sfila M5s a Renzi : A M5s non va bene la manovra di Conte. Zingaretti pensa al nuovo centrosinistra. E Renzi? Farà cadere il governo nel 2020

Siluro a Zingaretti - Conte - Di Maio Su Affari lo 'schiaffo' dei renziani : NEL GIORNO DELL'AVVIO DELLA LEOPOLDA 10 A FIRENZE/ Nel giorno dell'apertura della Leopolda 10 a Firenze il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, vicinissimo a Matteo Renzi, lancia non pochi siluri agli alleati di governo. Nel mirino Nicola Zingaretti, Giuseppe Conte e Luigi Di Segui su Affaritaliani.it

Per fare un partito ci vuole un albero. La nuova sfida tra Renzi e Zingaretti è green : Roma. Prima gli alberi erano solo nei simboli di partito (Ulivo, Quercia), adesso il centrosinistra - un po’ a corto di idee - ha deciso di mettersi sulla scia di Greta e di piantarli direttamente. Matteo Renzi annuncia che domani alla Leopolda ci sarà “la cerimonia di presentazione del simbolo che

Matteo Renzi guadagna un'altra big del Pd : Patrizia Baffi lascia Zingaretti e passa a Italia Viva : Italia Viva è riuscita a decimare il Pd. A seguire nella scissione Matteo Renzi anche Patrizia Baffi, consigliere regionale per la provincia di Lodi. "Non è un cambio di rotta - commenta il suo passaggio - voglio precisarlo subito, ma è il frutto naturale di una decisione chiara e coerente con il mi

Pd-M5s - per La Stampa Zingaretti pronto a sostenere Conte premier contro Renzi : L'intesa tra il Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico sembrava rappresentare un asse soggetto a possibili scossoni. La fuoriuscita di Matteo Renzi dal Pd poteva essere considerata un'ulteriore minaccia alla stabilità della maggioranza giallorossa. Nelle ultime ore sono emersi retroscena secondo cui il segretario Nicola Zingaretti avrebbe confidato ad alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle l'intenzione di sostenere Conte premier ...

Nicola Zingaretti premia i renziani rimasti fedeli al Pd : la voce su Debora Serracchiani : Nicola Zingaretti deve far fronte all'emorragia che l'uscita di Matteo Renzi ha causato. E così ai fedeli al Pd, nonché renziani, il segretario del partito ha deciso di offrire una ricompensa. Una sorta di accordo con la fronda "lealista" capitanata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti. Il piano - rivela

Salvini da Vespa avvisa il Pd : "Prenderanno una botta da ricordare per 50 anni". E Renzi umilia Zingaretti : "Prenderanno una botta che se la ricorderanno per 50 anni". Matteo Salvini a Porta a porta colpisce duro il Pd e il M5s, annunciando il ribaltone Lega alle regionali in Umbria dove la candidata del centrodestra Donatella Tesei contende la vittoria all'imprenditore Vincenzo Bianconi, uomo della inedi

Travaglio : “Grillo ha invitato il M5s a cambiare perché sta cambiando tutto. Il Pd di Zingaretti non è quello di Renzi” : “Italia 5 Stelle? Grillo ha fatto un discorso in cui spiega che sta cambiando tutto. Quindi, invita il movimento a cambiare, riconoscendo chiaramente che con la Lega non si riusciva a cambiare. Quando mai la Lega è stata ambientalista? Ieri Berlusconi, alleato della Lega, a una domanda su Greta Thunberg ha risposto con una barzelletta sul Viagra e tre stangone svedesi”. E’ il commento del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, al ...

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - la cena riservata su Renzi : "Meno ne parliamo e meglio è" : "Meno ne parliamo meglio è, evitiamo di dargli occasione di visibilità". Alla cena, la seconda, tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti il convitato di pietra è Matteo Renzi. Secondo il retroscena del Corriere della Sera, i leader di M5s e Pd si sono visti al Circolo del Ministero degli Esteri sulle s

Governo : Anzaldi (Iv) - ‘Di Maio e Zingaretti contro Renzi al tempio della casta’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Nel giorno del ‘taglio alla casta’, Di Maio e Zingaretti si sarebbero incontrati niente meno che nel tempio della casta, l’esclusivo Circolo degli Esteri sul Lungotevere riservato ai diplomatici. Proprio il simbolo di quel genere di privilegi, i super esclusivi circoli per una ristretta casta, che i Cinquestelle nel 2013 volevano tagliare, quando entrarono in Parlamento. Tema della ...

Vertice tra Zingaretti e Di Maio : le elezioni regionali in Umbria e l’incognita di Matteo Renzi : La sera di lunedì Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si sono incontrati faccia a faccia per parlare della stabilità del nuovo governo: sul tavolo della discussione il problema della figura di Matteo Renzi e le elezioni regionali, specialmente in Umbria, dove si vota il prossimo 27 ottobre. Mentre si discute dell'intesa fra le due parti in Umbria, continuano infatti i malumori di molti pentastellati che non approvverebbero ulteriori alleanze con i ...

Italia Viva : Renzi - ‘con noi Parente senatrice bravissima - aveva votato Zingaretti…’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Dicono tutti che Italia Viva è un piccolo partito, che ha sondaggi bassi, che non cresceremo mai. Però poi parlano tutti di noi. Chissà perché. Forse perché pensano che stiamo crescendo sempre di più nella società? E del resto stiamo crescendo anche in Parlamento: qui il post di adesione a Italia Viva di Annamaria Parente, bravissima senatrice esperta di sociale e di lavoro, che all’ultimo ...