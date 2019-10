Volo New York-Sydney | completato il volo più lungo del mondo in 19 ore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) In attesa che un giorno si possa partire da Londra e arrivare aquattro ore dopo, è statoilpiùdelsenza scalo. Protagonista dell’evento la compagnia australiana Qantas. Il primo scalo commerciale non-stop da New: 19 ore e 16 minuti. Ilè servito per eseguire una serie di test per valutare gli effetti dei viaggi a lunga percorrenza sulla fatica dell’equipaggio e sul jet-lag dei passeggeri. Gli esami sono andati dal monitoraggio delle onde cerebrali del pilota ai livelli di melatonina dei passeggeri. A bordo erano presenti 49 persone, per ridurre al minimo il peso e fornire l’autonomia necessaria. “Nel complesso, siamo davvero contenti di come è andato iled è bello avere alcuni dati di cui abbiamo bisogno per aiutare a valutare l’avviamento di un servizio regolare” per questa tratta, ha affermato il capitano ...

