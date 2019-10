VIDEO MotoGP | i festeggiamenti di Marc Marquez che regala il titolo costruttori alla Honda

VIDEO MotoGP - il primo giro completo del GP del Giappone 2019 : Il gran premio del Giappone 2019 della MotoGP si è chiuso con la decima vittoria stagionale di Marc Marquez. Lo spagnolo ha dominato la scena fin dai primi metri, con una partenza perfetta e un ritmo imposto impossibile da sostenere per tutti i rivali che lentamente si sono allontanati. Andiamo a rivivere le emozioni della partenza e del primo giro, con l’infelice partenza di Franco Morbidelli dalla seconda casella e il primo e unico ...

VIDEO MotoGP - Rossi e Hamilton si scambieranno i mezzi in un’esibizione al termine della stagione : Prima della partenza del GP del Giappone 2019 di MotoGP ecco l’indiscrezione. Sky Sport conferma l’indiscrezione che vedrebbe uno scambio in pista a fine stagione tra la Mercedes di Lewis Hamilton e la Yamaha di Valentino Rossi; il britannico salirà sulla M1 mentre il Dottore proverà simultaneamente la W10. I dettagli non sono ancora stati resi pubblici ma la giornata dovrebbe rivelarsi davvero divertente. VIDEO MotoGP – ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : le caratteristiche e i segreti del circuito di Motegi : Un tracciato decisamente particolare Motegi (Giappone), sede del quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Un circuito “Stop&Go” in cui conta avere una moto che va forte in accelerazione, ma nello stesso tempo è necessaria anche stabilità in frenata. Scopriamo i segreti della pista asiatica grazie ad Alex De Angelis (Sky Sport). Di seguito il VIDEO: VIDEO MotoGP, GP Giappone 2019: le caratteristiche e i segreti del circuito ...

MotoGp – Semafori spenti a Motegi : il VIDEO della partenza del Gp del Giappone : Subito un duello tra Marquez e Quarararo nel primo giro del Gp del Giappone: il VIDEO della partenza di Motegi Dopo le vittorie italiane di Dalla Porta e Luca Marini rispettivamente nella gara di Moto3 e Moto2, è arrivato il turno della gara di MotoGp a Motegi. Semafori spenti in Giappone, con Marquez che è riuscito a mantenere la sua prima posizione, per pochi secondi, seguito da Quartararo, mentre Morbidelli ha perso qualche posizione ...

VIDEO MotoGP - Luca Marini ringrazia Maverick Vinales per le saponette : “Gli offrirò una cena” : Gesto di fairplay da parte di Maverick Vinales nel corso delle qualifiche del GP del Giappone per la Moto2, lo spagnolo si è accorto che Luca Marini era sprovvisto delle saponette e lo ha avvisato. Il fratello di Valentino Rossi lo ha ringraziato attraverso i microfoni di Sky e ha detto che ricambierà il gesto con un invito a cena. Di seguito il VIDEO dell’episodio e delle dichiarazioni di Luca Marini. VIDEO Vinales, Marini E LE ...

VIDEO MotoGP - i momenti salienti delle qualifiche : Marc Marquez ancora imprendibile ma le Yamaha lo braccano. Indietro Dovizioso e Rossi : Lo spagnolo Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone 2019, classe MotoGP, con il tempo di 1’45.763. Le qualifiche del 16° appuntamento del Motomondiale hanno visto il campione del mondo precedere, su un tracciato con ancora qualche traccia di umidità dalla pioggia della mattinata, le Yamaha Petronas di Franco Morbidelli (+0.132) e Fabio Quartararo (+0.181). Quarto tempo per Maverick Viñales, con la M1 ...

MotoGp/ Streaming VIDEO Sky Go qualifiche - FP3 e FP4 Gp Giappone 2019 Motegi : MotoGp Streaming video Sky Go qualifiche, FP3 e FP4 GP Giappone 2019 Motegi: orari tv, come seguire le sessioni in programma, oggi sabato 19 ottobre 2019,.

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Giappone 2019 : “Sono pronto per la gara - anche se domani dovesse piovere” : Maverick Vinales è carico dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Lo spagnolo si definisce già pronto in ottica gara, anche se domani la pioggia dovrebbe essere protagonista. La crescita del feeeling con la sua Yamaha è sempre più evidente e il numero 12 lo conferma. Andiamo ad ascoltare le sue parole. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Maverick Vinales ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “Giornata positiva - vedremo se la pioggia cambierà tutto…” : Valentino Rossi è fiducioso dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Le novità portate in pista hanno dato segnali positivi e il pesarese sembra fiducioso in vista del prosieguo del weekend. Andiamo a sentire il suo punto di vista dopo la FP2. VIDEO: L’ANALISI DI Valentino Rossi alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : cosa può portare il nuovo stile di frenata a Valentino Rossi : Importante novità per Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo le sta provando tutte per risalire la china e migliorare le proprie prestazioni. Il “Dottore”, infatti, da oggi a Motegi nel corso delle prime due sessioni di prove libere della tappa nipponica ha provato il cambio del suo stile di frenata, passando da tre a due dita. Un modo per copiare quello che fanno i rivali, certo, ma anche per rilasciare più rapidamente la ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : tutto il nervosismo di Jorge Lorenzo nel box Honda durante le prove libere : Non sembra avere fine il calvario di Jorge Lorenzo alla Honda HRC. Lo spagnolo è entrato in un vortice di negatività da cui non sembra in grado di uscire in tempi celeri, come testimoniano le difficoltà incontrate anche quest’oggi nella prima giornata di prove libere in Giappone sulla pista di Motegi. Il maiorchino ha chiuso in 17^ posizione nella classifica combinata a quasi 2″ di ritardo dalla vetta, confermandosi il pilota Honda ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : Valentino Rossi cambia stile di frenata e passa alle due dita : Valentino Rossi le sta provando tutte per risalire la china e migliorare le proprie prestazioni. Il “Dottore”, infatti, da oggi a Motegi ha cambiato il suo stile di frenata, passando da 3 a 2 dita. Un modo per copiare quello che fanno i rivali, certo, ma anche per rilasciare più rapidamente la leva del freno della sua Yamaha. Andiamo, quindi, a capire nel dettaglio cosa ha proposto il pilota di Tavullia nel corso delle prove libere ...

MotoGp/ Streaming VIDEO e tv prove libere FP1 e FP2 Gp Giappone 2019 Motegi : MotoGp Streaming video e tv SkyGo prove libere FP1 e FP2 Gp Giappone 2019 Motegi: orari tv, come seguire su Sky le sessioni di oggi, 18 ottobre.

MotoGp – Rose… bianche per te! Valentino Rossi romanticissimo : la dolce sorpresa per i 26 anni di Francesca Sofia Novello [VIDEO] : Quanta dolcezza in casa Rossi-Novello: enorme mazzo di rose bianche per il 26° compleanno della fidanzata del Dottore Una settimana di pausa, per i piloti della MotoGp, dopo la gara della Thailandia, che ha incoronato Marquez campione del mondo 2019. Valentino Rossi è rientrato in Italia prima del trittico asiatico, che inizierà domenica pRossima in Giappone, per passare un po’ di tempo con i suoi cari e, soprattutto, festeggiare il ...