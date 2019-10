VIDEO MotoGP | GP Giappone 2019 | highlights e momenti salienti Vince Marquez | cade

VIDEO Fabio Quartararo MotoGP - GP Giappone 2019 : “Centrato l’obiettivo del Rookie of the Year - oggi il secondo posto era il massimo” : Fabio Quartararo prosegue la sua striscia positiva di risultati conquistando un bel secondo posto nel Gran Premio del Giappone 2019, 16° round stagionale del Mondiale MotoGP. Il nizzardo del Team Yamaha Petronas ha così centrato il sesto piazzamento sul podio dell’anno, di cui tre nelle ultime quattro uscite, garantendosi il riconoscimento di miglior Rookie della stagione con 3 weekend di anticipo. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni ...

VIDEO MotoGP; Marc Marquez GP Giappone 2019 : “La strategia con la benzina è stata pianificata al meglio - sapevo che col mio passo ce l’avrei fatta” : Il neo campione del mondo della MotoGP Marc Marquez ha trovato il decimo successo stagionale nel GP del Giappone trionfando davanti al francese Fabio Quartararo e al nostro Andrea Dovizioso. Lo spagnolo ha dovuto superare nel finale problemi con il consumo eccessivo di benzina ed è entrato in riserva a un giro e mezzo dalla fine, ragion per cui se fosse stato in lotta corpo a corpo non avrebbe certamente potuto battagliare come avrebbe voluto. ...

VIDEO MotoGP; Marc Marquez GP Giappone 2019 : “Sono andato in riserva di benzina a un giro e mezzo dalla fine” : Lo spagnolo della Honda Marc Marquez ha infilato nel GP del Giappone 2019 di MotoGP la quarta vittoria consecutiva. Per l’ennesima volta, tranne che per pochi metri durante il primo giro quando è stato sopravanzato dal francese Fabio Quartararo poi giunto in seconda posizione, il campione del mondo ha dominato per tutta la corsa, senza mai far avvicinare i rivali. Lo spagnolo ha dovuto superare nel finale problemi con il consumo eccessivo ...

VIDEO Franco Morbidelli MotoGP - GP Giappone 2019 : “Weekend positivo per noi ma dobbiamo ancora capire dove migliorare” : Franco Morbidelli ha concluso il Gran Premio del Giappone 2019 in sesta posizione, non riuscendo a confermare totalmente la velocità messa in mostra in qualifica. Il romano della Yamaha Petronas, scattato dalla seconda casella in griglia, ha disputato una corsa in linea con le prestazioni messe in mostra a partire da Silverstone pagando dazio nella seconda parte di gara a causa del calo della gomma posteriore. Di seguito il VIDEO con le ...

VIDEO GP Giappone MotoGP 2019 : Andrea Dovizioso raggiunge quota 100 podi in carriera : Andrea Dovizioso conquista un brillante terzo posto nel Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP e centra il 100esimo podio della sua carriera. Un traguardo notevole per il pilota romagnolo che va a sancire una costanza di rendimento notevole. Nella gara di Motegi di oggi il ducatista ha messo in mostra una ottima rimonta che ha riportato il sorriso dentro il box. Andiamo, quindi, a celebrare questo traguardo con “Desmo ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “Avremmo bisogno di più velocità” : Valentino Rossi chiude nella sabbia di curva 1 il Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Un ennesimo brutto risultato per il “Dottore” che prosegue nella sua battaglia personale contro la sua M1 e in uno dei campionati più negativi da quando corre nella massima serie. Al termine della gara ha analizzato la sua situazione toccando diversi punti importanti. Andiamo ad ascoltare con attenzione il suo punto di vista sulla sua crisi ...

MotoGp – Festa in maschera da urlo : Francesca Sofia Novello diventa una sexy Kill Bill [FOTO e VIDEO] : Francesca Sofia Novello sensualissima nel suo look da Kill Bill per la Festa di compleanno dell’amico Il weekend di Valentino Rossi non è stato positivo in Giappone, mentre sembra essere stato più che divertente quello della sua dolce metà in Italia. Francesca Sofia Novello è stata infatti ad una Festa in maschera con la sua crew per il compleanno di un amico, tra travestimenti sexy e balli divertenti. La bella modella italiana ha ...

VIDEO MotoGP - i festeggiamenti di Marc Marquez che regala il titolo costruttori alla Honda : “I vertici del team mi hanno chiesto di portare a casa il titolo qui a casa loro e io l’ho fatto”. Marc Marquez riesce anche nell’impresa di regalare il Mondiale costruttori alla Honda proprio a Motegi, un tracciato di proprietà della casa giapponese, e dopo la vittoria nel Gran Premio può esultare con tutto il suo team nel parco chiuso. VIDEO festeggiamenti Marc Marquez – GP GIAPPONE 2019 ...

VIDEO MotoGP - il primo giro completo del GP del Giappone 2019 : Il gran premio del Giappone 2019 della MotoGP si è chiuso con la decima vittoria stagionale di Marc Marquez. Lo spagnolo ha dominato la scena fin dai primi metri, con una partenza perfetta e un ritmo imposto impossibile da sostenere per tutti i rivali che lentamente si sono allontanati. Andiamo a rivivere le emozioni della partenza e del primo giro, con l’infelice partenza di Franco Morbidelli dalla seconda casella e il primo e unico ...

VIDEO MotoGP - Rossi e Hamilton si scambieranno i mezzi in un’esibizione al termine della stagione : Prima della partenza del GP del Giappone 2019 di MotoGP ecco l’indiscrezione. Sky Sport conferma l’indiscrezione che vedrebbe uno scambio in pista a fine stagione tra la Mercedes di Lewis Hamilton e la Yamaha di Valentino Rossi; il britannico salirà sulla M1 mentre il Dottore proverà simultaneamente la W10. I dettagli non sono ancora stati resi pubblici ma la giornata dovrebbe rivelarsi davvero divertente. VIDEO MotoGP – ...

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : le caratteristiche e i segreti del circuito di Motegi : Un tracciato decisamente particolare Motegi (Giappone), sede del quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Un circuito “Stop&Go” in cui conta avere una moto che va forte in accelerazione, ma nello stesso tempo è necessaria anche stabilità in frenata. Scopriamo i segreti della pista asiatica grazie ad Alex De Angelis (Sky Sport). Di seguito il VIDEO: VIDEO MotoGP, GP Giappone 2019: le caratteristiche e i segreti del circuito ...

MotoGp – Semafori spenti a Motegi : il VIDEO della partenza del Gp del Giappone : Subito un duello tra Marquez e Quarararo nel primo giro del Gp del Giappone: il VIDEO della partenza di Motegi Dopo le vittorie italiane di Dalla Porta e Luca Marini rispettivamente nella gara di Moto3 e Moto2, è arrivato il turno della gara di MotoGp a Motegi. Semafori spenti in Giappone, con Marquez che è riuscito a mantenere la sua prima posizione, per pochi secondi, seguito da Quartararo, mentre Morbidelli ha perso qualche posizione ...

VIDEO MotoGP - Luca Marini ringrazia Maverick Vinales per le saponette : “Gli offrirò una cena” : Gesto di fairplay da parte di Maverick Vinales nel corso delle qualifiche del GP del Giappone per la Moto2, lo spagnolo si è accorto che Luca Marini era sprovvisto delle saponette e lo ha avvisato. Il fratello di Valentino Rossi lo ha ringraziato attraverso i microfoni di Sky e ha detto che ricambierà il gesto con un invito a cena. Di seguito il VIDEO dell’episodio e delle dichiarazioni di Luca Marini. VIDEO Vinales, Marini E LE ...

VIDEO MotoGP - i momenti salienti delle qualifiche : Marc Marquez ancora imprendibile ma le Yamaha lo braccano. Indietro Dovizioso e Rossi : Lo spagnolo Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone 2019, classe MotoGP, con il tempo di 1’45.763. Le qualifiche del 16° appuntamento del Motomondiale hanno visto il campione del mondo precedere, su un tracciato con ancora qualche traccia di umidità dalla pioggia della mattinata, le Yamaha Petronas di Franco Morbidelli (+0.132) e Fabio Quartararo (+0.181). Quarto tempo per Maverick Viñales, con la M1 ...